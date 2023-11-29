阿佘「Last Day」火場展極致演技　楊明成彩蛋英雄救美

台慶劇《新聞女王》昨晚（28日）一集劇情峰迴路轉，緊張又有追看性，Man姐（佘詩曼飾）玩「假辭職」玩出火的她藉着四級大火示範「新聞極致」，在近20名SNK News同袍協助下一反「坐定定」常態，由主播枱跳出新聞現場，上演霸氣十足的「流動」直播。直播期間突發事件不斷發生，Man姐一一解決、在「最後一夜」勝出漂亮一仗，可惜最終她都未能挽回劣勢，被冠以「唆使劉艷（王敏奕飾）衝入火場」罪名之餘，更因離職後接受專訪時對舊公司有骨落地，刺激SNK大老闆方太（龔慈恩飾）親自斷她後路。不過，之後Man姐繼續出盡六壬自救，更出動「王牌」逼曉薇（何依婷飾），屆時將有重要新角色登場。

整集的驚喜彩蛋位，是飾演消防員的楊明閃現火場救出劉艷；由於重裝備上陣的楊明救人時只露出一雙眼睛，令網民對相關演員真身大感好奇，紛紛猜測是否楊明，直到楊明開聲後，網民才表示驚嘆：「得對眼真係好難估，直到聽到把聲先認到佢，呢啲Crossover好。」雖然戲份不多，但楊明接受東網訪問時坦言：「冇所謂，消防員不嬲都係我好想做嘅角色，我哋咩都做，都拍得好開心，嗰場戲喺年頭拍，都拍咗3日。」

而Man姐示範「極致新聞」的同時，阿佘亦示範了「極致演技」，除了與馬國明飾演的佐治對立時的招牌「霸氣挑機樣」繼續有感外，與劉艷的微妙互動亦有睇頭。Man姐雖有心利用劉艷協助翻身，但沒想過劉艷會如此瞓身；當知道劉艷被困火場、生死未卜，難掩憂心的Man姐仍強裝鎮定繼續直播；當播出劉艷捨身拍攝的火場片段後，Man姐更忍淚哽咽直播兼感謝劉艷。之後看到劉艷被救出，Man姐舒一口氣同時亦難掩內疚、更一度激動至熱淚盈眶，但礙於要End Cue，Man姐果斷地抹去淚水後即掛著專業笑容完成離職前最後一次直播…在短短場口中，阿佘不但喊出既含蓄又漂亮的新境界，還演繹了高傲、自信、憂心、安慰、內疚、強裝鎮定等多層次情緒，難怪獲讚「演技真的太強」。另官方釋出場口拍攝花絮，連打燈都親力親為的阿佘，私下相當活潑，即使拍完激動場面、或是唸完繞口對白，阿佘仍能一秒回復從容及燦爛笑容，功力非一般。

至於劇中飾演飛爺的鄧智堅向來好戲，今次於劇中將渣上司一面展露無遺，開播以來佔戲頗重的飛爺，最大記憶點除了夠晒輸打贏要、就是從不離手的珍珠奶茶，智堅笑言老是常出現的珍奶，是為了凸顯新聞工作者遇到的壓力：「劇本本身已經有（珍奶嘅出場），不過某啲場口我同監製導演溝通咗後決定加碼，因為做突發新聞壓力好大、好多決策要做，所以飛爺需要糖分。」並揭出飛爺「圓形眼鏡」背後玄機：「凸顯佢唔會正面交鋒，表面圓滑但其實笑裏藏刀。」