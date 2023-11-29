Gin Lee落力拉票爭歌后　威水自認手揸兩首冠軍歌

張敬軒、Gin Lee（李幸倪）日前快閃大學為「叱咤頒獎典禮」的獎項拉票，兩人先各自夥拍2名學生組隊挑戰「多謝你唱廣東歌問答比賽」，由Gin Lee率領的隊伍叫「Ginius」；而軒仔的隊伍叫「軒着你的手」，在介紹隊名時，同隊共3位成員更手牽手擺出心型動作，令圍觀的學生都大感羨慕。

在問答比賽中，問及軒仔的歌曲《隱形遊樂場》MV拍攝地在哪時，主持人朱薰尚未說畢完整題目，軒仔爆出答案：「英國。」高調提示身旁的隊友們！Gin Lee也不是省油的燈，其中一條問到於她在「903專業推介」的第一位歌曲，她興奮地表示：「死啦，我有兩首！」然後不假思索說出其歌曲名稱《企好》，豈料主持人阿強反問她的答案是A、B、C哪個選項。未聽到選項的Gin Lee只好亂猜，最後因未聽清楚選項，令她未能得分！在最後一題題目中，朱薰讀出張敬軒的《隱形遊樂場》的節錄歌詞並問歌曲名稱，軒仔聽第一句時已想搶答，但最後還是扮困惑：「呢題真係好難喎！」將答題權主動讓給Gin Lee，盡顯紳士風度！最後比賽由軒仔率領的「軒着你的手」勝出！

Gin Lee率領的「Ginius」敗陣，她發表感言指：「哎呀，衰心急！但都唔緊要，今日都好開心可以嚟到港大！」勝方「軒着你的手」的女同學則興奮表示：「今日比讀港大仲開心！」男隊友亦指：「今日係人生最開心嘅一日 ，好榮幸又見到軒公又見到Gin Lee，真係好開心！」至於軒公也有所分享：「希望自己今年入圍嘅廣東歌有好成績，最緊要係可以見到咁多同學仔一齊支持廣東歌，我哋每一位都有責任去做好廣東歌！」