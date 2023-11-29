林青霞爆曾被持刀威脅拍戲　直言：槍怎麼可能少

「大美人」林青霞早前獲台灣第60屆金馬獎頒發「終身成就獎」，表揚她在影壇作出的貢獻，她從名導李安手上接過獎項，成就獲得肯定。拍過逾百部膾炙人口作品的她，近日接受台灣媒體訪問，爆出曾被製片人持刀威脅拍戲的經歷。她憶述年輕時經常基於人情壓力下拍戲，更有人以輕生作威脅，她表示：「妳說人家要輕生妳能不接嗎？妳說那個叔叔、Uncle這麼求妳，能不接嗎？」故她經常電影一部拍完緊接下一部，拍完8個鐘又到另一個劇組拍8個鐘，經常休息不足。

林青霞透露以前經常有人去她寓所樓下「捉人」，表示：「我記得那時候我正在陽明山上拍《旗正飄飄》，劇組人告訴我，有三個製片上山來找我軋戲，他們都帶了武士刀。」當追問到「不會有槍吧？」林青霞坦言：「多啊！槍怎麼可能少！」

林青霞又爆出試過拍《龍門客棧》被竹箭戳眼導致眼膜裂開的情況，她指出當時劇組到敦煌沙漠拍夜戲，安排了許多飛箭射向她的臉部，開拍後一枝箭打在眼珠上，她憶述：「我痛的在地上打滾，隔天我照鏡子發現黑眼珠有一條白線，以為是羽毛，滴了眼藥水那白線都還是在。」

問到面對複雜的狀態，當時年輕的她怎樣應付？林青霞表示當時家族中的所有人，對於這個行業都不太熟悉，當時是自己一個人去談片酬、看劇本，至於服裝、化妝、髮型，都自己來，她說：「只要拍戲有空檔就出去買衣服，妳平常的品味怎麼樣，在眾人面前就是怎樣」。