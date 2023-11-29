陳柏宇攜女獻唱　大讚出色冇笠水

歌手陳柏宇（Jason）最近推出了新歌《懷舊是一種品味》，借歌曲分享念舊情懷，而日前他現身商場首度現場獻唱新歌，意外地女兒Abi也大開金口合唱。Jason又分享了自己對於懷舊的睇法，並同時更宣布新碟《in Rhythm》即將面世。

Jason日前舉行《懷舊是一種品味之「回憶收賣佬」活動》，在黃昏Magic Hour時分與粉絲見面，獻唱了新歌等外，亦分享了他的想法：「如果係咁嘅話就要轉一轉個心態，要活多啲喺現狀，唔好只係一味覺得舊嘅好啲，要諗辦法令自己覺得依家嘅生活都係有佢嘅好，值得開心。」

Jason亦帶頭分享了他的童年回憶，他說：「我有好多好舊嘅回憶都係同婆婆嘅居多，例如係移民加拿大嘅時候同婆婆一齊去買雪糕，同埋我細個嗰陣佢教我打麻雀。另外仲有太公，讀小學嗰陣，返屋企食lunch經常會有腐乳撈飯，再加蒸豬肉，咁就一餐。我通常會記得同朋友或者同屋企人嘅相處居多，反而唔係擁有過乜嘢物件，或者物件帶比我乜嘢感覺，依家就會同兩個女去製造一啲回憶。」

而活動當日，Jason亦與女兒Abi製造了難忘的回憶，已經5歲多的Abi活潑好動，當日Jason拖着她的小手表演了後空翻外，她更在Jason唱出《懷》時跟着合唱，就連他也大讚Abi道：「你今日有好大進步喎！唱咗兩句，我以為會笠水，but you prove me wrong（但你證明我係錯嘅！）」就在此時，Abi忽然表演一字馬，更問Jason，說：「你得唔得呀？」把Jason也弄得啼笑皆非，只好回答女兒：「我唔得。」場面溫馨又搞笑呢！