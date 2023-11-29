Lolly Talk處女騷變自肥大會　阿妹公開掂Tyson Yoshi

一連兩場《Lolly Talk Little Things Concerts》尋日（28日）假九展開鑼，作為女圑Lolly Talk首個演唱會的頭場，其粉絲「波板糖」（Fans Club暱稱）一早到場館狂掃紀念品。演唱會拉開序幕時，Lolly Talk 8位成員包括陳紀澄（Tania）、鄭芷淇（Elka）、郭曉妍（Ah Yo）、黃敏蕎（阿妹）、劉綺婷（Yanny）、吳倩怡（Sinnie）、黃詠霖（阿蛋）、曾美欣（MeiMei）以《七姊妹星團》為開場曲，點燃了全場歌迷熱情。

Lolly Talk獻唱多首經典曲目，更精心策劃由Mei Mei和Ah Yo的一段搞鬼短劇，Sinnie亦單拖以日文驚喜獻唱日文歌《紅蓮華》。演唱會首隊表演嘉賓男圑FINALLY獻唱唯一一首歌《take over》，除了盛讚Lolly Talk 的MV很有創意，隊長認為女圑的數學成績好，因為首首歌都以數字開頭，引來全場哄笑。

而其他上台嘉賓，還有曾被指抽女圑成員Yanny、Ah Yo及阿蛋水的周國賢，以壓軸身份登場的他，和女圑合唱《時空》及《極樂》，還有Tyson Yoshi驚喜現身，成員阿妹被其他成員調侃她是Tyson迷妹，難得與偶像同台，阿妹鼓起勇氣向Tyson連問了三個問題：「可唔可以掂你？」、「可唔可以去你個Dream… 應該係話你間Gym（健身室）？」Tyson靦腆回應可以，當Tyson被阿妹問到可否和她唱一首屬於他們之間的歌時，台下立即起哄，Tyson笑說如果不答應怕沒法離開。