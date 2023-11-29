《MAMA》︱Seventeen首奪大獎　NewJeans冇到照掃4獎

韓國年度盛事《MAMA音樂頒獎禮》昨晚在日本圓滿舉行，當紅男團Seventeen捧走「最佳跳舞男團」和「最佳男團」，又憑專輯《FML》捧走其中一個大獎「年度專輯」，是他們出道8年來首次獲得大獎，因受腳傷而休養逾3個月的隊長S.COUPS特別上台與隊友一起領獎。

出道不夠1年半的NewJeans雖然沒有出席，但仍獲得「最佳跳舞女團」和「最佳女團」，更憑唱到街知巷聞的歌曲《Ditto》奪得其中兩個大獎「年度歌曲」及「年度藝人」，相當威水。

限定男團ZEROBASEONE奪得「最佳新人男團」，而男團TREASURE與女團LE SSERAFIM分別獲頒「最喜愛跳舞表演男、女團」，男團ATEEZ與女團(G)I-DLE則分別獲得「最喜愛國際表演男、女團」。

天團防彈少年團（BTS）與BLACK PINK同樣冇到，不過仍然有獎落袋，BTS成員Jimin與Jungkook分別獲得「最佳男歌手」和「最佳跳舞男歌手」，Jungkook又憑與美國女歌手Latto合作的歌曲《Seven》贏得「最佳合作歌曲」，隊友SUGA則贏得「最佳Rap及Hip Hop演出獎」，BTS的歌曲《The Planet》則獲選為「最佳OST」，BLACK PINK成員Jisoo就捧走「最佳跳舞女歌手」、「最佳女歌手」及「最佳MV」3個獎。