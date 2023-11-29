泳兒肩負傳承使命　大讚任暟晴表現成熟

歌手泳兒及《聲夢傳奇2》冠軍任暟晴（Jasmine）日前合體出演跨時代音樂表演，體現樂壇傳承。對於參與以「傳承」為主題的午宴，Vincy對此感受深切：「以前以為，傳承似乎是年長一輩才會關心的事情，對我來說看似遙不可及。然而，現在回想起來，自己已在不知不覺間成為別人口中的前輩。在樂壇多年後，現在總算是有一些經驗可以與新人分享，並已承擔了傳承的責任，不時帶領新人表演，希望能在台上給他們信心。」

Jasmine雖然只是新人，但對於有機會與Vincy合作亦表示深感榮幸：「感謝今次的邀請，讓我能再度與泳兒老師同台演出。今次演出令我回想起當初參賽時的緊張時刻。同時，也讓我深刻感受到這些珍貴的傳承機會，以及前輩們和導師們給予我的指導和教誨。這些經驗對我來說，是一份無價寶，也是一個非常難得的機會。」

兩位首次合唱經典歌曲《我的回憶不是我的》，而談及Jasmine今天的演出表現，Vincy大讚Jasmine表現成熟，更分享初出道時的感受：「當年每次表演我都感到十分緊張，但今天看到Jasmine穩定和超水準的表現，甚有大將之風。作為導師，憑自己過往經驗分享給有興趣入行的朋友，對我來說是很大福分，過程亦好開心。」Jasmine聞言後謂：「感謝Vincy老師的帶領，有她在讓我感到很安心，所以能有更好的發揮！參加比賽時，每件事都好新鮮，自己沒有太多經驗，Vincy老師與導師們給我們很多經驗與貼士，遇突發情況要學識怎樣執生，幫到我們很多，因為我們經常會遇到突發情況，很多不能控制的狀況，要學識如何應付那一刻。」