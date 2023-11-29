獨家率先爆！馬國明湯洛雯下月峇里完婚

藝人馬國明下月就會正式迎娶湯洛雯，據知他們將在峇里舉行婚禮，而日前已依照傳統過大禮。湯洛雯興奮大晒壯觀場面，當中可見巨型龍鳳鐲大如流星錘及各式金器和禮餅，誇張的禮品陣充滿氣勢，估計總值過百萬，馬國明受訪時直言：「最緊要老婆開心！」

無綫視帝馬國明將於年底與湯洛雯（靚湯）拉埋天窗，他們一直不願透露婚禮地點，每次問起，馬國明都表示要等靚湯宣布，而靚湯之前只透露12月會在外地舉行小型婚禮。據知婚禮選擇在藝人結婚熱點印尼峇里島舉行，當地私隱度高，賓客前往亦很方便，而且環境優美浪漫，酒店內又設教堂，一對新人可趁婚禮前在美景下拍攝婚紗相，完婚後更可留在當地甜蜜一番。其實馬國明的「大哥」鄭嘉穎與陳凱琳多年前亦選擇在當地行禮，當時馬國明都有親身到賀及「取經」，記者今日（29日）問到婚禮是否會在峇里舉行，他未有否認，只例牌笑說：「喺邊度唔方便講，睇吓老婆幾時發相畀大家睇，多謝大家關心同祝福。」

龍鳳鐲大如流星錘

而準新娘靚湯今日在社交網分享過大禮的照片，見她穿紅色吊帶背心與面前的誇張禮品陣合照，當中見到有4雙巨型龍鳳鐲，另有大量金豬、金牌及金製茶壺、茶具及禮餅等，極為壯觀，估計禮品總值逾百萬，可見馬國明一家對靚湯寵愛有加！不少圈中藝人看見如此具氣勢的場面都歎為觀止，高海寧留言：「嘩！張相裝唔落啦！果然係過大禮。」陳煒見到金豬後亦留言：「生一隊足球隊呀！加油！」之後靚湯再分享與馬國明攬到實的甜蜜合照。

今次過大禮如此壯觀，全賴有馬國明的好兄弟黃嘉樂及林子善助陣，加上湯洛雯妹妹及圈外好友幫忙，才可以將大批禮品擺靚靚影相，靚湯亦難掩心中喜悅：「咁大個女第一次見到好似流星錘咁嘅龍鳳鐲，仲有好多隻豬豬，好靚、好壯觀。」她又自爆當日被嚇呆：「原來過大禮係咁複雜，嗰日係有少少呆咗，不過好多謝馬生嘅疼愛同各位兄弟姊妹嘅幫手，任務順利完成。」

馬國明今日接受東網訪問時表示事前有上網做功課，最緊要老婆開心：「其實我乜都唔識，過大禮更加唔識，點樣搞咩程序我都唔知，真係要多謝我老婆，佢事前搵咗好多資料畀我。我都好有誠意嘅，睇晒啲資料，然後再喺網上做資料搜集，正式嗰日咪跟住嚟做。未過大禮之前我哋跟番傳統冇見面，當日做完晒儀式後，我有同靚湯影相，屋企人都有一齊影相，嗰日氣氛好開心。我要特別多謝子善同嘉樂，佢哋幫咗我好多，晨早已經要幫我搞好多嘢，我又唔可以現身，都係完晒成個儀式先見未來老婆。」

至於林子善及黃嘉樂受訪時揚言做兄弟一定幫到盡，子善說：「戥佢高興，我哋冇血緣關係，但就有血緣嘅親情，赴湯蹈火必然嘅！」嘉樂則說：「做兄弟當然幫手，好戥佢哋開心。」但問到「二哥」的婚禮詳情，他們都封口表示交給一對新人回應。