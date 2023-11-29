Sky Bri　索模脫變人氣王

模特兒踩入社交網絡界化身成性感網紅嘅例子有好多，只係呢位嚟自美國嘅索模Sky Bri卻不甘只做性感網紅，實行自製成人影片搶眼球，更因此而成功爆紅！

默默耕耘

樣靚身材正嘅模特兒有唔少，當中亦有唔少係火辣嘅性感網紅，但好似出生於美國賓夕凡尼亞州蘭開斯特嘅Sky Bri去到咁盡，一脫求爆紅嘅例子並唔多，到底乜嘢原因令佢瞓身搏到盡呢？咁就要從佢做模特兒開始講起。

自細夢想成為模特兒嘅佢，大學畢業後便投身模特兒界，更抱着一顆成名嘅心，一直默默耕耘，希望有朝一日能夠闖出名堂，只可惜付出努力卻未能獲得好成績。究其原因，係同佢當時嘅造型有關，雖然佢身材前凸後趷夠晒火辣，但形象未見突出，尤其係髮型老土，以致大大跌Watt。眼見兩年間發展成績麻麻，2020年佢便決定離開模特兒界，夥拍兩位同樣係模特兒嘅閨密齊齊進軍網紅界，同時更開設埋OnlyFans帳號自製成人影片，希望可以殺出一條血路。

尺度直逼四仔

其實喺模特兒時期，Sky Bri影過唔少性感寫真，更曾為一本男士雜誌拍攝過一輯全裸寫真添！就係因為咁，佢唔介意去到盡脫清光，同閨密一齊演出尺度直逼四仔嘅成人影片。佢坦言雖然對自己嘅身材及表現有信心，但係同類型嘅成人影片多不勝數，要喺芸芸之中脫穎而出唔係咁易，但結果畀佢一脫成名，IG粉絲從最初嘅4萬幾人，至今爆升到有超過245萬，OnlyFans帳號嘅會員更超過5萬，並獲得過百萬Like添！

而成為人氣王嘅佢，其花邊新聞亦相當吸睛，好似佢喺今年2月被爆撻着美國職業拳手Jake Paul，並喺身上紋上對方個名，卻惹嚟對方嘅前女友兼同樣係性感網紅留言狙擊。雖然如此，但佢卻宣稱佢同Jake Paul並非情侶，箇中關係真係耐人尋味！

Profile

出生地：美國

身高：173cm

三圍：34D-25-36

雖然Sky Bri嘅花邊新聞吸睛，但始終都唔夠佢嘅火辣身材咁養眼，唔單止因為佢身材正，加埋一對修長美腿，真係魅力十足，早前佢便獲內衣公司邀請拍廣告，吸金力超強呀！