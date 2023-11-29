難得聚頭！ANSONBEAN生日率「豆粉」做義賣

藝人陳毅燊（ANSONBEAN）連續3年獲邀出席聖誕慈善義賣籌款活動，日前更於中環某廣場擔任一日快閃店長。聖誕前夕適逢是ANSONBEAN的23歲生日，這天他分外落力，為慈善盡一分力！活動當日豆粉（粉絲暱稱）們再度齊集，有豆粉更捐出50隻熊公仔與100個沐浴球作義賣之用，當作送給偶像的生日禮物，ANSONBEAN得悉後也被豆粉的善心感動，他說：「見到豆粉咁有心，我都好感動，每年嘅呢個活動就好似變咗一個傳統，可以做善事又可以同大家見面，幾開心㗎！好開心我能夠集合更多人嘅力量為重病兒童籌款，分享喜悅俾我哋嘅願望童，成就更多願望成真。」

ANSONBEAN今年花了很多時間「閉關」參與電影及電視劇拍攝，甚少機會跟豆粉們見面，這天難得碰面，活動後他識做逐一跟豆粉們簽名合照，他說：「今年生日前啱啱有兩個騷表演，有得做自己鍾意做嘅嘢去慶祝，之前生日會因為太得閒而唔開心，我就當今年嘅表演工作係大家順便幫我搞咗個生日會，希望未來每一年生日都可以喺工作中度過。」

今年拍了一套喜劇的他，早前亦完成了電競題材的勵志電影《觸電》，一嘗功夫演員滋味，他笑說：「今年參與武打嘅工作比較多，希望嚟緊都keep住有更加多，我發現自己對武打嘅工作會特別享受同投入，感受到成個團隊一齊去博，好熱血呀！好鍾意呢種工作模式。」目前他亦積極籌備新歌，更開始參與填詞創作。