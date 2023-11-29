何依婷返TVB派300張餅卡　高層樂易玲送上無限祝福

2017年港姐亞軍何依婷（Regina），憑台慶劇《新聞女王》飾演主播「徐曉薇」而人氣急升。事業愛情兩得意的她，早前在毫無預警下宣布婚訊，將於下月舉行婚禮，日前她返公司向同事派餅卡。

年底於外地舉行小型婚禮的她，日前返到無綫將軍澳電視城派餅卡。《TVB娛樂新聞台》直擊當日情況，首站派發給TVB助理總經理（藝員管理及發展）樂易玲。樂易玲甫見對方便笑說︰「我預咗啦你唔請我，你唔請我食餅我就會嬲。」何依婷一臉尷尬耍冧：「咁你依家唔好嬲啦。」隨即二人相擁相當溫馨。樂易玲對着鏡頭續說︰「恭喜佢！做人妻喇，唔好咁惡、好奸㗎。」何依婷笑稱以後要做「善良角色」。

事後何依婷接受訪問，表示準備了300張餅卡：「因為覺得開心事，所以買餅卡時都買多啲返嚟同同事Share呢個快樂，始終未必有咁多位請到咁多人。」問到籌備婚禮期間，有否鬧與未婚夫鬧矛盾？她稱已獲好友傳授妙計，表示：「佢話每人喺婚禮上只係專注一件事，但我最後冇決定專注邊一樣嘢，因為我好多事都可以冇所謂，老公就應該係負責食物同酒水。」對於《新》中與馬國明不乏親熱場面，她指未婚夫事前已看過劇本，亦沒有下禁令。