【是日通勝】

農曆十月十八

癸卯年 癸亥月 壬辰日

吉時：凌晨1時至3時、凌晨3時至5時、上午5時至7時

凶時：上午9時至11時、下午3時至5時、下午5時至7時

宜：治病、嫁娶、理髮

忌：動土、開渠、安床

幸運方向：坐南向北

幸運數字：7、13、20

幸運顏色：白

【星座運程】

今日幸運星：巨蟹座

白羊座：做事忌得過且過，有清晰目標才可走出困境。

金牛座：勿高估個人能力，落實投資決定前要三思。

雙子座：運氣不是成敗關鍵，做好本分才是最重要。

巨蟹座：運氣好到不得了，能在職場競爭中佔優勢。

獅子座：迎來倒霉一天，別沮喪，謹記希望在明天！

處女座：謀事不可心存僥倖，全力以赴才有好成績。

天秤座：與其抱怨別人不給力，倒不如先做好本分。

天蠍座：做適量運動對身心都有益，今天勿再偷懶。

人馬座：看似風平浪靜卻存在暗湧，做事不可大意！

山羊座：行好運也應低調一點，以免惹上是是非非。

水瓶座：趁運氣好加把勁，事業可看到成功的希望！

雙魚座：事業上有機會展示實力，着橙衫對你有利。

【生肖運程】

相沖生肖：狗

旺弱指數：（升）猴 社交旺

（跌）狗 是非多

鼠：好運降臨，一分耕耘可換來三分收穫。

牛：有機會被小人利用，防人之心不可無。

虎：助人為快樂之本，還有望帶來好運氣。

兔：遇上雞蛋裏挑骨頭的人，無奈又無助。

龍：內心不安，敏感多疑，不利人際交往。

蛇：工作表現出色，易獲上司認可和器重。

馬：神采飛揚，滿懷信心，工作效率奇高。

羊：財運旺，投資眼光精準，獲利冇難度。

猴：出席社交聚會易遇上伯樂，獲益不淺。

雞：話頭醒尾，有力迎接職場上的新挑戰。

狗：是日沖煞，要謹言慎行，勿胡思亂想。

豬：行桃花運，單身者可遇上合眼緣異性。

【暢所欲玄】（玄學名師黃楚淇）

家宅磁場混亂有哪些不良影響？

磁場在家居風水中扮演重要角色，對我們的生活和健康有直接影響。究竟家宅磁場混亂會對人產生哪些不良影響？

1.情緒起伏大

當家宅磁場混亂，各種能量不斷變動時，人便會無端煩躁，易怒焦慮，情緒起伏不定。就算是一件再小不過的事情，也可能想到極端的一面去。

2.睡眠品質差

人在睡眠過程中需要安靜、舒適和穩定的環境，不良的磁場容易導致人難以入睡，半夜易醒、甚至多夢等不適症狀，嚴重會引發記憶力、注意力下降，影響日常工作及生活。

3.人際關係受影響

人在磁場混亂的地方待久了，說話容易沒有邏輯思維，表現為不該說的卻說了，不該做的卻做了，且散發出的磁場信號非常不好。這種情況容易使家庭成員相處不和諧，人際關係受損。

解決方案：家具布局要合理

家具的合理布局應當符合功能分區和通風原則，保證空間的整潔和流暢，避免將家具擺放得過於擁擠或攔阻了自然的能量流動，確保房間的門、窗處於通暢狀態，不被大型家具堵塞，通過這個小措施來調整家居風水的磁場，可為生活帶來積極影響。