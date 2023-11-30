《通靈之王2》︱姚安娜孖女兒合力「使法」尋回法器

藝人梁思浩、王嘉慧(Cathy)及陳懿德(德德)擔任主持的節目《通靈之王2》來自不同流派的20組參賽者，經過海選後誕生 10強名單，分別是「雷電道長」楓燧、「埃及祭師」Jeff、「靈魂療愈者」Rita、「心靈女王」安娜＋Celeste、「陰陽通靈師」星晨＋星月、「靈力練習生」福皓、「天眼通」四哥、「驅魔術師」法鵬、「靈魂科學家」Pallas 以及「玄學大叔」振鴻。

日前播出的第3集是10強B組的淘汰賽，參賽者包括楓燧、安娜＋Celeste、福皓、Pallas及振鴻，本回合分為2個項目，分別是在電視城古裝街尋回自己的法器以及競猜5位嘉賓中誰是世界冠軍，成績最差的一位將被淘汰！在首個尋回法器項目中，海選表現最突出的「雷電道長」楓燧經過一輪作法，極速確定法器所在的箱子，並胸有成竹說：「以前喺道教學院已經好鍾意咁去玩，其實尋物係其中一門考試嚟，同今日嘅考試一模一樣。」思浩問到如果手提電話遺失了，能否一樣成功尋回？楓燧笑說：「呢啲尸一一口作法比較大，我建議唔見咗應該去買番部新！」

身為「通靈世家」的母女檔姚安娜＋Celeste，安娜指18歲時無師自通學會塔羅占卜的Celeste，一解牌即判若兩人：「我阿女平時好似小妹妹咁，但一解牌就好似接收咗訊息咁，成個人會好成熟，好似變咗第二個人咁。」製作組問到兩人的占卜結果曾否出現分歧？Celeste說：「有嘅，但唔同得嚟係唔會有任何衝突，因為係兩個人嘅力量，但兩個人嘅力量永遠唔會只係得兩個人，係可以變大好多倍，合作得勁可以乘10倍咁多都得。」

「靈力練習生」福皓自稱以天語與「高我」溝通，同樣很快便確定法器所在的箱子，他信心十足說：「我玩之前已經知道我嘅法器喺邊個Number嘅箱入面，係唔需要懷疑！」