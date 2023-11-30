仁濟軒竣工入伙　逾200戶基層開展新生活

【特約報道】由房屋局資助興建的過渡性房屋項目仁濟軒日前舉行竣工入伙儀式，活動邀得房屋局局長何永賢太平紳士、房屋局副局長戴尚誠太平紳士、中聯辦新界工作部協調處處長廖銘華先生、荃灣民政事務處荃灣民政事務專員區家盛太平紳士、仁濟醫院董事局主席孫蔡吐媚女士等出席，一同見證項目正式竣工。

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各方協力 共建舒適居所

仁濟軒獲房屋局撥款1億1,660萬元資助仁濟醫院於荃灣海興路興建，並由仁濟醫院董事局負責營運，致力協助正在輪候公屋及正居於不適切住房的基層市民改善環境。房屋局局長何永賢太平紳士在致辭時稱讚仁濟軒地理位置優越、交通方便；仁濟妥善利用撥款建屋，短短日子便入住率高企，為居民縮短輪候公屋的時間，配合區內有不少貼心的社區設施，加上仁濟舉辦不同班組，可以提升居民的人際關係和理財能力。仁濟醫院董事局孫蔡吐媚主席表示，仁濟軒入住率已經達到9成半，約200戶合資格的居民由今年9月起陸續入伙。仁濟衷心感謝多個政府部門及支持機構協助，令仁濟軒順利竣工。她同時指出仁濟醫院作為本地大型慈善團體，絕對支持政府增加過渡性房屋項目。入伙儀式環節上，一眾主禮嘉賓手持大型智能住戶證，同步啟動感應器裝置，除了恭喜仁濟軒居民正式入伙，亦意味居民們迎接新生活，安居樂業。

活動當日，何永賢局長亦與一眾嘉賓參觀仁濟軒的多元設施、示範單位並探訪居民，親自了解他們入住後的生活情況。住戶陳女士和3位子女原本住同區劏房，環境惡劣，影響小朋友學習。搬至仁濟軒後，租金負擔減輕，子女心情亦變得開朗，讀書成績突飛猛進。何局長大讚仁濟軒環境整潔，既協助住戶儲蓄亦改善生活，希望住戶生活可逐漸改善。

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舒適生活 提升居住質素

位於荃灣海興路的仁濟軒項目共提供212個單位，可同時容納約550人居住。在關注基層市民住屋需要的同時，仁濟亦致力為仁濟軒住戶提供優質便利的社福及醫療配套，包括提供中醫診症及中藥送遞、健康風險評估、就業諮詢、活動及班組、健體設施及園藝治療等。仁濟軒的居民只要下載專用的手機應用程式，便可以報名參加仁濟屬下的中心活動、班組及義工服務，更可儲積分換取禮品及預約中心服務。同時，居民亦可以透過手機應用程式儲積分，換取智能化售賣機的零食及飲品，以及利用手機程式登記仁濟中醫到診服務，全方位滿足生活及健康需要。

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企業支持 優化生活配套

現時已入住的仁濟軒住戶本身皆為輪候公屋達3年或以上的個人或家庭，或居於不適切住房並急需社區支援的基層市民，入住後的居民大多表示居住環境及生活質素比以前大大改善，除了歸功於仁濟提供完善的社福配套外，項目亦得到多間企業及機構支持。