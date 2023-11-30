仁濟軒竣工入伙 逾200戶基層開展新生活
2023年11月30日 09:00
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過渡性房屋項目仁濟軒日前舉行竣工入伙儀式，邀請（左起）社會福利署荃灣及葵青區福利專員黃少芬女士、荃灣民政事務處荃灣民政事務專員區家盛太平紳士、仁濟醫院顧問局主席趙曾學韞教授榮譽博士BBS太平紳士、房屋局副局長戴尚誠太平紳士、仁濟醫院董事局主席孫蔡吐媚女士、房屋局局長何永賢太平紳士、中聯辦新界工作部協調處處長廖銘華先生、仁濟醫院董事局副主席張文嘉博士、仁濟醫院董事局副主席方力浩先生及荃灣警區指揮官吳卓衡總警司參與見證，並進行入伙儀式。（方偉堅攝）
【特約報道】由房屋局資助興建的過渡性房屋項目仁濟軒日前舉行竣工入伙儀式，活動邀得房屋局局長何永賢太平紳士、房屋局副局長戴尚誠太平紳士、中聯辦新界工作部協調處處長廖銘華先生、荃灣民政事務處荃灣民政事務專員區家盛太平紳士、仁濟醫院董事局主席孫蔡吐媚女士等出席，一同見證項目正式竣工。
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各方協力 共建舒適居所
仁濟軒獲房屋局撥款1億1,660萬元資助仁濟醫院於荃灣海興路興建，並由仁濟醫院董事局負責營運，致力協助正在輪候公屋及正居於不適切住房的基層市民改善環境。房屋局局長何永賢太平紳士在致辭時稱讚仁濟軒地理位置優越、交通方便；仁濟妥善利用撥款建屋，短短日子便入住率高企，為居民縮短輪候公屋的時間，配合區內有不少貼心的社區設施，加上仁濟舉辦不同班組，可以提升居民的人際關係和理財能力。仁濟醫院董事局孫蔡吐媚主席表示，仁濟軒入住率已經達到9成半，約200戶合資格的居民由今年9月起陸續入伙。仁濟衷心感謝多個政府部門及支持機構協助，令仁濟軒順利竣工。她同時指出仁濟醫院作為本地大型慈善團體，絕對支持政府增加過渡性房屋項目。入伙儀式環節上，一眾主禮嘉賓手持大型智能住戶證，同步啟動感應器裝置，除了恭喜仁濟軒居民正式入伙，亦意味居民們迎接新生活，安居樂業。
活動當日，何永賢局長亦與一眾嘉賓參觀仁濟軒的多元設施、示範單位並探訪居民，親自了解他們入住後的生活情況。住戶陳女士和3位子女原本住同區劏房，環境惡劣，影響小朋友學習。搬至仁濟軒後，租金負擔減輕，子女心情亦變得開朗，讀書成績突飛猛進。何局長大讚仁濟軒環境整潔，既協助住戶儲蓄亦改善生活，希望住戶生活可逐漸改善。
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舒適生活 提升居住質素
位於荃灣海興路的仁濟軒項目共提供212個單位，可同時容納約550人居住。在關注基層市民住屋需要的同時，仁濟亦致力為仁濟軒住戶提供優質便利的社福及醫療配套，包括提供中醫診症及中藥送遞、健康風險評估、就業諮詢、活動及班組、健體設施及園藝治療等。仁濟軒的居民只要下載專用的手機應用程式，便可以報名參加仁濟屬下的中心活動、班組及義工服務，更可儲積分換取禮品及預約中心服務。同時，居民亦可以透過手機應用程式儲積分，換取智能化售賣機的零食及飲品，以及利用手機程式登記仁濟中醫到診服務，全方位滿足生活及健康需要。
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企業支持 優化生活配套
現時已入住的仁濟軒住戶本身皆為輪候公屋達3年或以上的個人或家庭，或居於不適切住房並急需社區支援的基層市民，入住後的居民大多表示居住環境及生活質素比以前大大改善，除了歸功於仁濟提供完善的社福配套外，項目亦得到多間企業及機構支持。