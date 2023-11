英國唱作歌手Henry Moodie來港開騷翻唱偶像Taylor Swift舊歌

網上爆紅的19歲英國新人唱作男歌手Henry Moodie昨日(29日)來港假柏寧酒店酒吧舉行小型演唱會,開騷前接受東網訪問,表示:「我第一次嚟香港,個城市好靚!嚟到比較暖嘅地方真係好,因為倫敦依家凍到震!」他到了維園看人晨運耍太極,晚上又欣賞了幻彩詠香江。

Henry父親是醫生,母親是心理治療師,雖然不太了解音樂工業,但亦很支持他。因為母親職業的緣故,他亦學到如何疏導情緒,無意中帶領他走上借歌抒發的路。他指平常除了玩音樂,也喜歡健身,有助身心健康,而他讀書時除了音樂最喜歡的是地理科,想四處觀光。

談到創作首本名曲《Drunk Text》的過程,他透露靈感來自個人經歷:「首歌係關於一個我希望有機會關係更進一步嘅朋友……首歌可以紅到真係好癲,嘻嘻!歌詞係講,我想自己係對方飲醉之後會記掛住,然後收到佢短訊嘅人。」他自言不太喝酒,但有次醉後傳錯短訊給母親,以為是傳給朋友:「好彩唔係咩古怪嘢。」除了寫愛情歌,他亦寫不少友情歌,未來計劃推出更多主題的作品,比如談成長。他形容自己生性樂觀,人生苦短,要珍惜一切,雖然覺得慘情歌比較易寫,寫開心歌或很尷尬,但他亦嘗試創作更多鼓舞人心的作品。

被問到誰是其樂壇偶像時,他表示:「Taylor Swift!我一直係超級Swiftie,我已經睇咗佢套演唱會片,嚟緊如果攞到飛會睇佢個倫敦騷。我亦鍾意OneRepublic。」他又分享社交網站爆紅的秘訣:「一致性有利於演算法,但個人亦要真誠。當然作為藝人希望保留一啲神秘感,所以要平衡展露幾多私下嘅自己。」而他慶幸未曾遇過嚴重的黑粉騷擾。說起未來10年展望,他表示:「希望繼續做音樂繼續巡迴啦,或者結婚,唔知呀!一諗就好大壓力!」

演唱會吸引不少年輕人捧場,近距離接觸偶像。Henry開場時與歌迷打招呼:「你好呀香港你哋點呀?」又讚維港夜景美麗。他拿起結他自彈自唱,以一曲《Pick Up The Phone》打頭陣,叫歌迷「識唱一齊唱」,現場即響應大合唱,氣氛熱烈。他接著翻唱英國男團One Direction歌曲《Night Changes》與美國天后Taylor Swift歌曲《Blank Space》,之後彈鋼琴唱出《You Were There For Me》。大會安排表演之間有抽粉絲問題環節,其中有觀眾自言剛18歲生日,希望聽到Henry唱出這個主題的《Eighteen》,他表示:「本來呢首歌唔係曲單之內,但即管唱啦!」他又順應觀眾要求,讓他們「先聽為快」欣賞兩首未正式推出的歌曲《Indigo》與《Good Old Days》,後者因為未編排好伴奏,他選擇清唱,展示歌藝。在與幸運男觀眾合唱《Fight or Flight》後,Henry壓軸表演首本名曲《Drunk Text》,觀眾依依不捨,幸好他應承下年再臨香港獻唱更多歌曲!