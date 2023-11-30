英國唱作歌手Henry Moodie來港開騷翻唱偶像Taylor Swift舊歌

網上爆紅的19歲英國新人唱作男歌手Henry Moodie昨日（29日）來港假柏寧酒店酒吧舉行小型演唱會，開騷前接受東網訪問，表示：「我第一次嚟香港，個城市好靚！嚟到比較暖嘅地方真係好，因為倫敦依家凍到震！」他到了維園看人晨運耍太極，晚上又欣賞了幻彩詠香江。

Henry父親是醫生，母親是心理治療師，雖然不太了解音樂工業，但亦很支持他。因為母親職業的緣故，他亦學到如何疏導情緒，無意中帶領他走上借歌抒發的路。他指平常除了玩音樂，也喜歡健身，有助身心健康，而他讀書時除了音樂最喜歡的是地理科，想四處觀光。

談到創作首本名曲《Drunk Text》的過程，他透露靈感來自個人經歷：「首歌係關於一個我希望有機會關係更進一步嘅朋友……首歌可以紅到真係好癲，嘻嘻！歌詞係講，我想自己係對方飲醉之後會記掛住，然後收到佢短訊嘅人。」他自言不太喝酒，但有次醉後傳錯短訊給母親，以為是傳給朋友：「好彩唔係咩古怪嘢。」除了寫愛情歌，他亦寫不少友情歌，未來計劃推出更多主題的作品，比如談成長。他形容自己生性樂觀，人生苦短，要珍惜一切，雖然覺得慘情歌比較易寫，寫開心歌或很尷尬，但他亦嘗試創作更多鼓舞人心的作品。

被問到誰是其樂壇偶像時，他表示：「Taylor Swift！我一直係超級Swiftie，我已經睇咗佢套演唱會片，嚟緊如果攞到飛會睇佢個倫敦騷。我亦鍾意OneRepublic。」他又分享社交網站爆紅的秘訣：「一致性有利於演算法，但個人亦要真誠。當然作為藝人希望保留一啲神秘感，所以要平衡展露幾多私下嘅自己。」而他慶幸未曾遇過嚴重的黑粉騷擾。說起未來10年展望，他表示：「希望繼續做音樂繼續巡迴啦，或者結婚，唔知呀！一諗就好大壓力！」

演唱會吸引不少年輕人捧場，近距離接觸偶像。Henry開場時與歌迷打招呼：「你好呀香港你哋點呀？」又讚維港夜景美麗。他拿起結他自彈自唱，以一曲《Pick Up The Phone》打頭陣，叫歌迷「識唱一齊唱」，現場即響應大合唱，氣氛熱烈。他接著翻唱英國男團One Direction歌曲《Night Changes》與美國天后Taylor Swift歌曲《Blank Space》，之後彈鋼琴唱出《You Were There For Me》。大會安排表演之間有抽粉絲問題環節，其中有觀眾自言剛18歲生日，希望聽到Henry唱出這個主題的《Eighteen》，他表示：「本來呢首歌唔係曲單之內，但即管唱啦！」他又順應觀眾要求，讓他們「先聽為快」欣賞兩首未正式推出的歌曲《Indigo》與《Good Old Days》，後者因為未編排好伴奏，他選擇清唱，展示歌藝。在與幸運男觀眾合唱《Fight or Flight》後，Henry壓軸表演首本名曲《Drunk Text》，觀眾依依不捨，幸好他應承下年再臨香港獻唱更多歌曲！