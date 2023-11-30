Lolly Talk尾場獲Day撐掀高潮　主動黐埋周國賢合照

女團Lolly Talk一連兩場《Lolly Talk Little Things Concerts》昨晚（29日）舉行尾場，請來COLLAR成員許軼（Day）、周國賢及陳凱詠（Jace）擔任嘉賓，穿上黑色背心襯短裙的8位成員，以節拍強勁的《七姊妹星團》、《Idol》等歌曲炒熱全場氣氛。Lolly Talk唱至中途一度哽咽表示：「我哋由初出道得幾塊燈牌，到依家數唔到幾多塊，希望你哋可以驕傲同所有人講，你哋鍾意波板糖。」然後唱出《萬世巨星》。

曾是始創成員的Day與8位成員合唱《Candy Ball》，掀起全場高潮，成員阿妹指自己無份唱這首歌而不開心，隨即跟眾人創造回憶，跳唱《光之美少女》。Day表示上一次同台已是《全民造星IV》總決賽，所以今次十分感動，更與昔日「A2組」與台下粉絲合照留念。

演唱會至尾聲，Lolly Talk請來周國賢合唱《時空》，早前攬實Lolly Talk成員合照被質疑「抽水」的周國賢，台上與眾人影大合照時煞有介事表示：「保持番距離先，我隻手擺呢到。」隨即雙手橫抱，而Lolly Talk則說：「係我哋主動要黐埋啲。」

完騷後受訪，Lolly Talk對於首個演唱會給予團隊100分，但自己表現則只有50分，希望將來會繼續進步。嘉賓方面，她們稱偶像Jace是公司幫忙邀請，而周國賢則是上次演出時便提出邀請了，至於Day則是一口應承做嘉賓。提到周國賢的合照風波，她們表示：「大家諗多咗，佢係我哋屋企人，係陪伴住我哋呢段路好重要嘅人，相信經過今次啲粉絲會明白嘅。」