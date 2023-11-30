「香港鐵路服務發展」特別郵票　展示不同鐵路線的特色和列車型號

【特約報道】香港郵政以「香港鐵路服務發展」為題，於11月23日（星期四）發行一套特別郵票，透過多條鐵路綫的主要列車型號，展示香港鐵路服務促進本地社區之間，以及香港與內地的緊密連繫。

自香港第一條行走觀塘至石硤尾的市區鐵路綫於1979年10月1日通車以來，本地鐵路網絡持續擴展。近年，香港鐵路服務除了增設多條新鐵路綫外，亦延伸及連接現有路綫，令香港鐵路網絡更臻完善，促進社區發展。目前，香港鐵路網絡已增至10條路綫，連同輕鐵及高速鐵路（香港段），網絡全長271公里，覆蓋全港18區，更連接多個出入境口岸。

是次發行的一套六枚郵票、$10郵票小型張和$20郵票小型張分別展示了行駛八條鐵路綫包括東鐵綫、屯馬綫、南港島綫、觀塘綫、將軍澳綫、東涌綫、機場快綫及高速鐵路（香港段）的主要列車。$20郵票小型張特別採用立體壓印和局部光漆印製，令高鐵「動感號」列車更具立體感，躍然紙上。

這套特別郵票及相關郵品已於11月23日起在各郵政局及「郵購網」發售。有關這套特別郵票及相關郵品的詳情，可到香港郵政郵票策劃及拓展處網頁(stamps.hongkongpost.hk)及「郵購網」流動應用程式查閱。

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