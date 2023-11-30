亞洲國際餐飲集團黃大仙北館重啟儀式

【特約報道】於9月8日凌晨時分香港遇上左世紀暴雨，大量雨水由山上各處湧入黃大仙北館地下低層，不久便開始水浸，由於雨水量太大，當日早上 10 時已經浸至只剩招牌的情境印象深刻。 牛奶冰室、RUD、Chicken Factory 所有設備和貨物毀於一旦，營業中斷。

於過去的2個多月，憑著不屈不撓的「獅子山」精神，進行了全面的重建及復修，由零開始至今天所見的全新面貌。 感謝各方友好及員工全力協助，清理泥濘、棄置所有浸毀物品重新建構，全心為打造了一個更舒適的用餐環境，今天才可以再次全面投入服務。

重啟儀式由集團主席兼行政總裁柯鎮平先生主禮，榮幸邀請三位重量級嘉賓，領展首席營運總裁卓格理先生、上海商業銀行副董事長、常務董事兼行政總裁郭錫志先生、卓佳管理集團有限公司行政總裁梁淑蘭小姐，蒞臨見證集團意義非凡一刻。 在各主禮嘉賓拉橫桿儀仗禮炮後響通商場地庫，正式宣佈三間餐廳重新投入服務。集團安排醒獅表演，鑼鼓喧天加上醒獅澎湃的活力，令場面更加熱鬧，為各間重開的餐廳增添好意頭。

黃大仙中心北館分店經歷水浸後，柯先生即時提升分店渠道的去水能力。 對員工緊守崗位，不離不棄更是由衷感謝。當店舖重新開業後，所有員工均已全部回到工作崗位，對於黃大仙的街坊或住在其他地區的相熟客戶而言，有災後重逢的喜悅，在此感謝顧客繼續支持牛奶冰室，集團會繼續提供優質服務及食品。