香港榮華臘腸新界區買二送一優惠

【特約報道】今年最後機會！一年一度榮華臘腸買二送一終於來到新界區，由12月8日至10日，一連三日，臘腸、茶葉、老婆餅、豬腳薑醋、各式餅食等均可享標準價買二送一優惠（券類除外），大家把握年終優惠盛會，到新界區分店或臨時推廣攤位掃貨啦！

榮華臘腸榮獲Ｑ嘜優質產品標誌認證，嚴選優質豬後腿肉，加上高級玫瑰露酒及原曬豉油王，灌入天然脆薄腸衣，天然生曬，肉味香濃，味道零舍不同。例如皇牌產品「加瘦招牌臘腸」以新鮮豬後腿肉製造，標準價$330/斤，買二送一優惠價$660/3斤(原價$990)；「加瘦鴨膶腸」載譽歸來以新鮮豬後腿肉及鴨膶製造，標準價$330/斤，買二送一優惠價$660即有3斤(原價$990)。

顧客除了可於1２月８日至10日期間到香港榮華新界區各分店享受買二送一優惠外，現設多個臨時推廣攤位，方便顧客選購精選優惠產品，包括將軍澳TKO Gateway、彩明商場、馬鞍山頌安商場、大埔大元商場、青衣長發商場、屯門蝴蝶廣場、天水圍天耀商場及東涌富東廣場，更多推廣詳情可留意香港榮華Facebook專頁。

香港榮華客戶服務熱線：2477 9947

FB: @榮華香港 Wing Wah HK︱IG: @wingwah_hk