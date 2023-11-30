潘瑋柏索妻谷盡事業線擺酒　王力宏陳妍希搶Fo成焦點

台灣小天王潘瑋柏尋日（29日）同「中國最美空姐」宣云（Luna）於印尼峇里島補辦婚禮，本身交代親友婚禮當日唔好甫相，神神秘秘咁，到咗今日（30日）限時一過，網上即湧現大批婚禮現場靚相，藍天白雲下見證一對新人正正式式嘅浪漫婚禮，晚宴更係放煙花慶祝璀璨婚姻。

已結婚3年嘅二人，今次婚禮搞得好低調，宣云深夜晒出多張婚宴照，見佢着白紗禮服深情望實潘瑋柏，亦見佢以中式喜氣旗袍被老公拖住行，加上小露香肩嘅禮服大晒事業線，同時一對新人又同4對伴郎伴娘一齊合照，即揭原來內地歌手孟佳都係伴娘之一，難怪宣云笑說心情：「完美的家，美好的回憶」非常Sweet爆。

而喺網上流出嘅相中，見台灣歌王王力宏於婚禮上即場自彈自唱，大晒歌喉祝福新人甜蜜，在場少女都被佢迷暈，捉住佢合照。婚禮上又見到台灣女星陳妍希、王大陸前女友蔡卓宜等，星光熠熠。

不過唔少潘瑋柏粉絲就唔認同阿嫂身份，因宣云曾捲入天王嫂訓練班疑雲，即使宣云否認，但部分粉絲都仲係唔信，佢哋見到潘瑋柏晒出婚照後，即以8字留言：「福如東海、壽比南山」表達抗議，指唔會祝福宣云新婚快樂，只肯祝福男神身體健康。