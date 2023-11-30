一個團隊中，總有說三道四、無風起浪的人。以前，通常都是小輩所為，但令人驚訝的是，現在興連管理人員都用是非當人情。

小輩有這種所作所為，也難以怪責，他們當前的層次只能如此，會以抱怨為目的去講是非亦情有可原。

但管理人員都圍在一起講，就奇怪了。管理人員是去解決事情，而非搞大件事，在成員根本不知道、或無必要知道底蘊時，他們首先出來散播謠言，做出將保密對話截圖傳閱的劣質行為，到底用意何在？

奈何，當今的社會更奇怪，一個人被打臉，假如他還手，就是沒氣度。一句「人哋講乜你咪由佢囉！豁達啲啦！」「嗱你咁樣做人就太低EQ喇！」彷彿始作俑者成了智慧先知，唱衰你是為了給你試煉，助你成為更好的人。

遇上這種團隊，我多數會把自己做得更好，記住，不是假，只是將本來的80分做到110分。然後，我不會揭穿，就只坐着看人演戲，遇到太難看的情節，還會給對方鼓掌，讓他以為自己做得對，鼓勵他一錯再錯。

是非精，絕不是你我這種只會實事求是的等閒之輩去降服的，能夠收伏他的人，只有他自己。他要挖到一地都是洞，逼自己步步為營、他要隨時跌落深坑，你又何必用反抗、對質等的雕蟲小技加以阻止？

周靈山，纖廚教室創辦人、愛情專欄作家、節目廚師、廚藝導師、暢銷書作家。

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