漫威超英片告急！「美國隊長」基斯伊雲斯傳回歸漫威

漫威（Marvel）超英新作《Marvel隊長2》（The Marvels）北美票房仆直，未來推出的一系列超英電影亦未被睇好，早前就有傳《復仇者》多位經典角色如「鐵甲奇俠」將回歸，而近日就有傳「美國隊長」基斯伊雲斯（Chris Evans）亦有機會回歸MCU（漫威電影宇宙），為漫威挽回劣勢！

「阿Cap」前日（28日）接受美國廣播公司（ABC）的清談節目《The View》訪問時，就有回應他將回歸MCU的傳聞，他回應表示：「我總是看到這樣的報道，不過這些傳聞對我來說也是新聞，透過報道才知道的。」至於這些傳聞從何而來，他就表示：「沒有人告訴我這件事，可能每隔幾個月就會有人說漫威要把羅拔唐尼（Robert Downey Jr.）、基斯漢斯禾夫（Chris Hemsworth）、史嘉娜祖漢遜（Scarlett Johansson）這些人都帶回來，所以大家就以為這些人真的會回來。」不過「阿Cap」直言永遠不會拒絕回歸漫威但就會謹慎考慮：「『美國隊長』這個角色對我而言非常重要，所以我認為他必須與我完美的契合。」

至於另一超英角色「寒冬戰士」，飾演該角色的男星Sebastian Stan近日就被指將在新片《The Apprentice》中飾演年輕時代的前美國總統特朗普（Donald Trump），而女星Maria Bakalova就會飾演特朗普前妻Ivana Trump。