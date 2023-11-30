吳孟達曾欠債致眾叛親離遭雪藏　洗心革面贏回人生

資深藝人吳孟達2021年病逝，如今已離開大家接近3年，近日其生前好友、電影好拍檔黃一山就拍片分享故友當年面對困境係點樣做，最後又係點樣靠自己贏回人生友情自尊！

黃一山提到達叔人生由70年代開始，佢同鄭少秋拍咗大受歡迎嘅電視劇《楚留香》後，從此就少年得志，賺好多錢，不過佢花錢比賺錢更厲害，好快就負債纍纍。結果到咗80年代，欠一大筆債務嘅達叔被追債追到去TVB，黃一山指：「那TVB是很大的電視台，怎麼允許人家債主走到TVB去追債呢，TVB一怒之下就要雪藏達叔，那達叔還要生活，但他一邊又要還錢，一邊又沒有工作，就去問朋友，比如說杜琪峯導演，還有周潤發去借，結果，因為大家都借過錢給他了，知道他借完錢之後，又拿去揮霍，所以就不借給他，還說他是爛泥，爛泥扶不上壁。」

黃一山稱達叔喺冇工開之下，喺屋企好好思考人生，終覺悟唯一翻身方法就係「要把戲演好」，咁先可以贏番個人生，黃一山表示：「他就用10個月的時間，慢慢想，就去看看外國的電影，再看看本地的電影，又拿以前拍過的劇本不斷去看，然後慢慢去想應該怎麼去演，到最後，TVB也開始原諒他了，畢竟TVB也不能找一個演員不找他工作，然後每個月又發工資給他，後來1984年的時候，就找來吳孟達，再給他一個機會，找他演《新紮師兄》。」自此佢脫胎換骨，演技更有深度、層次，又成日同導演、監製、編劇開會研究，及後遇上周星馳，多次合作《他來自江湖》、《逃學威龍》等影視作品，重新以演技打動觀眾。