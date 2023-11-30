期間限定‧周末必去　「開心香港—聲影穿梭—香港公共廣播95年」嘉年華

【特約報道】「開心香港—聲影穿梭—香港公共廣播95年」嘉年華將於2023年12月2日至3日在香港科學館露天廣場舉行，以生活藝術、非物質文化遺產，以及身心靈健康元素為主題，設有9大活動專區，形式動靜兼備，涵蓋範疇包括：手工藝術、文化歷史、健康醫療、港式飲食、電競科技、環保自然、體育遊樂等。各個主題專區設有互動攤位活動和免費體驗工作坊。當然還有不同類型的精彩表演項目，絕對適合一家大細，或與親朋好友一同參與，共度周末美好時光！

巨型打卡位 | 大型剪紙藝術雕塑

配合香港公共廣播95 年，嘉年華的出入口分別設有兩座由著名剪紙藝術家陳彥廷創作的《四時相伴》大型剪紙藝術雕塑，供市民打卡留念，並參加面書有獎遊戲。

小朋友至愛

除了有遊戲攤位外，嘉年華設有適合小朋友放電的大型充氣滑梯，還有「流動泡泡站」和隨時現身的「泡泡人」，不定時製造泡泡效果，給小朋友帶來無限歡樂！另外，現場亦有彩繪師提供面部／手部彩繪服務，為小朋友設計得意可愛造型。

適合動靜皆宜的年輕人

嘉年華特設展示箱，讓市民觀賞奇特的昆蟲和爬蟲類動物。大家更可以試玩電競遊戲及參與竹蜻蜓STEM 工作坊，寓學習於娛樂。好動的年輕人則可以認識新興運動，由指導員教你玩芬蘭木棋、穿雲箭及躲避盤。

免費健康測試

健康一族一定不要錯過！現場設有攤位，由註冊藥劑師免費為市民評估基本健康。此外，攤位亦特設結合傳統中醫與科技的檢測設備，透過中醫四診儀為檢測者評估體質及健康狀況。

回味懷舊時光

經典樂園遊戲「擲階磚」及「擲膠圈」重現嘉年華！歡迎到攤位一試身手，贏取精美禮物，回味舊香港的味道！另外，現場有攤位即場製作經典港式美食：雞蛋仔、蛋撻和奶茶供免費試食，滿足大家的味蕾。

在 《和 RTHK DJ 影張相》中，大家可以和七、八十年代的香港電台DJ 影合成照留念。

免費DIY 工作坊

兩日嘉年華提供不同體驗攤位，由導師即場教授趣味摺紙、扭氣球及生態盆景。大人小朋友可以親手DIY 之餘還可以帶走作品，加添快樂回憶。（每節參加人數有限，需預先網上登記，費用全免。）

舞台區設多場精彩表現

再到旁邊香港歷史博物館欣賞展覽

標誌香港公共廣播95 年，少不了回顧歷史及展望將來。大家可以到香港歷史博物館大堂欣賞展覽，透過別具心思的影音裝置，重溫香港電台與大家一起走過的歲月，再會經典時刻、人物和節目。同時，港台亦會展出珍貴廣播器材，並且介紹未來發展路向。現場還特別安排AI 大使Sa Sa與參觀人士互動，提供有關香港電台的資訊。

「開心香港—聲影穿梭—香港公共廣播95 年」嘉年華由香港電台主辦，康樂及文化事務署協辦，香港科學館、香港歷史博物館提供場地支持，免費招待市民參與。活動詳情：

［嘉年華會］

日期：2023年12月2日及3日

時間：上午9時至下午6時

地點：尖東香港科學館露天廣場

［展覽］

日期：2023年12月2日至2024年2月26日

地點：尖東香港歷史博物館

*開放時間以香港歷史博物館公布為準