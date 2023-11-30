5大特色Cafe　「深」動打卡

無論想呷一口咖啡提神，或是與三五知己輕鬆暢談，還是專程打卡呃Like，咖啡廳都是好去處。深圳平均消費比香港低，連帶Cafe選擇也更多樣化，裝潢風格與精選美食各異。今次為大家精選5間各具特色的Cafe，分別有露營風、工業風、汽車風、玩具風及異國風，總有一間適合你。

露營風 室內圍爐煮茶

「TPGA城市露營咖啡餐廳」位於福田保稅區創意園，樓高兩層以芬蘭小木屋為裝修主題。店主從事兒童教育工作，同時也是露營愛好者，店內均是他收藏多年的露營用品，例如露營椅、露營桌、生鐵製鍋具、不銹鋼杯、火水燈、橡皮艇等，還有很多店主的手繪掛畫，加上草堆與篝火，安坐室內也有戶外Camping的感覺。店內仲有帳幕雅座，適合朋友或情侶談心。食物方面主打下午茶，必點火烤吐司、炸雞與森林拿鐵，2人以上可圍爐煮茶，夠20人更可包場，啱晒成班朋友上來開Party！

工業風 珍藏匯聚博覽

「表咖•拾光CAFE」隱藏於南山區價值工廠小筒倉，前身是玻璃工廠，店主是一位華僑，原只打算改建為手錶博物館，但由於愛喝咖啡，遂將兩個概念二合為一。全店保留了原來的工廠水泥結構，裝潢以灰調為主，天井的穹頂像個巨大煙囪，另有以馬賽克砌成的玻璃幕牆，整體裝潢既簡約又有格調。展品全是館主的私人珍藏，不少來自17世紀兼獨一無二，例如皇家古董錶、琺琅懷錶、古董八音盒等。據悉這只是館主三分之一珍藏，總值已過億元，保證各位大開眼界。而且咖啡師拿過很多獎項，網友推介冷萃咖啡，口感醇厚圓潤。

汽車風 車迷日咖夜酒

「Long Coffee」是一間開在寶安區廣深公路旁的咖啡店，外牆塗上牛油果綠色，開車前往不難找到。以汽車作主題的它自帶停車場及洗車服務，每逢假日店外都泊滿名車，也是不少車迷的聚腳地。店內泊有一台開篷MINI，同時四處都有汽車零件及精品，客人可坐上賽車椅邊欣賞邊歎咖啡，相當寫意。咖啡方面主打桂花拿鐵及燕麥咖啡，前者加入店家特製的桂花甜醬，入口清甜兼有桂花甘香；後者則把燕麥奶加入咖啡，口感濃郁。特別一提，此店日咖夜酒，入夜後提供各式美酒，燈光也會轉暗，別有一番風味。

玩具風 任影過千珍藏

位於南山區的「MEME COFFEE」以懷舊玩具作招徠，店內彷彿是一個玩具博物館，來自世界不同地方的玩具擠滿每個角落，不少更有過百年歷史，有人偶、木偶、毛公仔、音樂盒等等，數量過千任你影，當中30年代原版迪士尼收藏品更是極少見，全部僅供觀賞而不作出售。店主細心地每隔半年更換一次玩具主題，例如冬天就會換上毛公仔。提提大家，店內展品都是眼看手勿動，而店主亦準備了新公仔，歡迎大家抱住影相啊！

異國風 北歐浪漫滿屋

「川.Cafe」位處深圳龍景科技園內，雖然位置較為偏遠，卻是人氣網紅店，皆因它的裝潢勁靚。佔地1,800平方米的它融入多國設計，主要走簡約風格，內裏加入北歐風的臥室、客廳及書房；室外則以冰島冰川裝飾，還有仿希臘聖托里尼泳池及圓形卡座等，來一趟恍如周遊列國。Cafe提供不同輕食及飲品，沒有入場費也毋須預約，最低消費買一杯飲品就可影個夠。另有人工造雪機，每晚8點前均會造雪，營造浪漫的冬日效果。