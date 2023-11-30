百老滙「龍珠．集合GO！！」買指定產品送龍珠Z造型禮品

凡於 2023 年 12 月 1 日至 2024 年 3 月 21 日「龍珠Z．集合GO！！」推廣活動期間，於百老滙購買指定牌子及型號之產品，即可免費獲贈香港限定龍珠Z造型禮品乙份。 (客戶提供)

【特約報道】新一年即將來臨，快來集合親朋好友相聚Go Party！Go Travel！百老滙電器震撼推出「龍珠．集合GO！！」推廣活動，為顧客精選多款精緻龍珠Z造型的家居及旅行禮品，讓您與親友和摯愛開啟一場精彩的派對或旅行，一同迎接新一年。禮品設計糅合龍珠經典圖案和角色，以及主要角色悟空的標誌性藍與橙色作禮品的主調，配上別致金色作點綴，更顯其獨一無二的風格。

顧客凡於 2023 年 12 月 1 日至 2024 年 3 月 21 日「龍珠Z．集合GO！！」推廣活動期間，於百老滙購買指定牌子及型號之產品，即可免費獲贈香港限定龍珠Z造型禮品乙份。數量有限，送完即止。

集合！Go Party！輕鬆打造高級日式餐廳氛圍

迎接新一年來臨，少不了與親朋好友相聚一番，同享歡樂時光，若配上日式美食和家居布置，定能將氣氛昇華！是次「龍珠Z．集合GO！！」推出一系列精美日式餐桌及派對用品，所有產品均為香港限定，尤其值得一提是一系列日式高級竹製格子盛盒套裝，搭配各種小碟及玻璃器皿，每款餐具、器皿設計都用上日式九谷燒彩繪風格，糅合璀璨金色元素，展現出細緻和高級品味，令派對更加尊貴典雅。

而聚會當中又怎能缺少Board Game與親友愉快互動？今次限量推出「龍珠Z．集合GO！！」Board Game遊戲，更可讓最多12人同時參與遊戲，讓聚會增添更多歡笑和回憶。

集合！Go Travel！與龍珠Z一同出走

每次旅行都是一場獨特體驗，今年特別推出一系列讓大家能夠集合親友與龍珠Z一起Go Travel！的專屬物品，除了實用、輕便、切合旅行需求外，每款旅行禮品設計都別具用心，其中結合龍珠Z中多個重要角色的獨特格仔圖案，更是龍珠迷不能錯過的珍藏品！

另外，印有龍珠Z圖案的摺疊式旅行儲物架，一拉一開，就能瞬間「變」出龍珠Z迷你小衣櫃，方便長途旅行衣物收納，將衣物分門別類整齊放好，也是「儀式感」的一種喔！

集合！甜點雪糕！一起迎接甜美的一年

除了震撼聯乘龍珠外，更有意大利朱古力品牌Venchi加乘，當中禮品包含：巴洛克朱古力心形禮盒（266g）、Cremino朱古力藍色禮盒（12粒裝）、王牌產品魚子醬朱古力、朗姆酒朱古力（4粒裝）及意大利雪糕（120g）等。

百老滙電器「龍珠Z．集合GO！！」推廣活動

推廣日期：2023 年 12 月 1 日至 2024 年 3 月 21 日

內容：2023 年 12 月 1 日至2024 年 3 月 21 日，於百老滙選購指定牌子及型號的產品，即可免費獲贈香港限定「龍珠Z！集合GO！！」禮品或意大利Venchi朱古力產品乙份。數量有限，送完即止。

電話查詢：3144 1889