前TVB車長爆一線小生孤寒扮闊佬　森美擔保唔係陳豪！

由森美、小儀及梁嘉琪主持的電台節目，近日收到自稱的前TVB外判司機爆料，指有一線小生表面闊綽經常「萬歲」，實際算死草一蚊一毫都要慳到盡。自稱負責駕駛外景車的聽眾黃先生，先踢爆有位小生未紅先囂，出外景時扮大牌不落車，又霸住座位瞓覺，之後再爆另一位一線小生相當孤寒：「有次出外景，大家去餐廳食飯，公司已經有30蚊飯錢做津貼，一線小生喺現場大大聲話『今日我包底』。咁我哋咪食，點知事後佢同劇務講：『呢6個唔係直屬TVB員工，點解要請呀？』」激得黃先生即時付錢，豪言：「多咗我請佢飲茶！」

森美聽畢即指「同我合作過都唔係呢啲人」，期間有人問及是否陳豪，森美即表示：「陳豪好好人㗎」，在旁的梁嘉琪亦補充：「陳豪同馬明都係出名好人，不在名單上」，森美就笑指：「你冇啦啦又提馬明做咩，你講咁多人，咁仲剩幾多個一線男藝人先得㗎」。另外，有另一位外判司機「阿M」亦致電爆料，指遇過同類事件，有小生請食飯，但只請車長飲嘢，事實上飯餐包嘢飲，所謂「請飲嘢」只是「凍飲加2蚊」，森美即忍不住表示：「呢啲一線好嘢喎！精打細算！」