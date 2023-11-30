本日日本：卡通人物年輪蛋糕　玩完再開餐

Katanuki（カタヌキ）是日本祭典傳統遊戲之一，用竹籤將餅乾上的圖案挑出來算成功，有看過韓劇《魷魚遊戲》的朋友就較易理解，即類似劇中的「椪糖」。日本甜點名店Katanukiya（カタヌキヤ）就是用此概念去推出各種可愛動物圖案的立體年輪蛋糕，並大受歡迎，今次更與Sanrio合作，將6個經典角色Hello Kitty、My Melody、Kuromi、肉桂狗、布甸狗及Pochacco化身為精緻的年輪蛋糕，買回家後可以自己動手將角色「脫框」，要用幾番努力才可吃到的甜點應該會特別美味！每個角色的口味都不同，Hello Kitty和布甸狗是原味杏仁味，而My Melody和Kuromi則主打士多啤梨風味，肉桂狗及Pochacco選用的是楓糖口味。除了單品發售之外，亦有3個裝的組合裝發售，方便買來當手信。現於日本全國所有Katanukiya店有售，每個售594日圓（約HK$31）、3件裝售1,782日圓（約HK$93）。