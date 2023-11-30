銷情慘淡︱周杰倫騷跳樓價出售　許志安個唱飛未賣晒

台灣天王周杰倫（周董）稱霸華語樂壇數十年，憑藉獨具一格「周氏風格」聞名國際，最近他重拾麥克風展開全球巡演，然而一票難求，早前就有傳天津站正式開賣演唱會門票，不到30秒就秒殺，可謂一票難求。而泰國曼谷站將於12月9日開場，不過門票銷售情況卻未如理想，近日內地就傳出周董在曼谷的演唱會門票出現滯銷情況，門票更慘被以跳樓價出售，最便宜的只需人民幣500元就有交易。話需如此，仍然有大批網民對要飛往泰國表示卻步，事關今年泰國頻頻傳出人口販賣等相關負面新聞，令民眾為泰國打上不安全的標韱，直言「主要是這地方沒有安全感」、「現在誰還敢去泰國」，相信連天王周董本人都未料到會出現這種情況。

另外，臨近年尾眾位歌手都相繼安排舉辦今年最後一場演唱會，作為歌手的許志安當然亦不例外，自「安心事件」醜聞一出，幾乎摧毀他的歌唱事業，近年他就努力洗底一直希望可以重新出發。早前許志安海外開騷獲歌迷支持，又在港大搞歌迷會，力證人氣，他亦曾透露過計劃明年在紅館舉行個唱。不過今次在澳門開辦的演唱會售票成績卻似乎未如理想 ，同場的還有林峯，張敬軒，薛之謙等人，他們的門票均顯示已售罄，而許志安卻仍然有餘票，未知是否仍受醜聞影響，看來想翻身的許志安仍然需要加把勁。

至於近日在香港樂壇話題性極強的尹光，在11月時於紅館開演唱會門不可說是相當火熱搶手，當晚更是座無虛席。而決定再接再厲的尹光會於明年2月過大海在澳門開辦個人演唱會，門票會於12月6日開售，售票情況令人相當期待。