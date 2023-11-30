劉沛蘅慘遭辣手摧花　膠袋笠頭險窒息

藝人劉沛蘅（Hillary）外表嬌滴滴、擁有甜美笑容，但於ViuTV綜藝節目《膠戰》中，玩遊戲搏到盡的她，就連於現時播映中的電視劇《叠影狙擊》中，都毫不保留。昨晚一集中她被郭政鴻辣手摧花，拍攝時豁出去的她坦言一度感到生命真的受到威脅！

拍攝當日Hillary穿上行政人員套裝，被兩名保鏢用膠索帶綑綁手腳，挾持到僻靜的天橋底，再被飾演老闆的郭政鴻嚴刑逼供，要她講出破壞交易的幕後黑手。由於Hillary堅稱自己不知情，未有憐香惜玉的郭政鴻，指使保鏢將膠袋笠着Hillary的頭，將她活生生焗死。事後她謂：「原先呢場戲我係畀人毆打打死，我仲喺度諗，要點樣表達，出嚟嘅效果會更加逼真，依家導演改咗用膠袋笠頭焗死，始終我真係要笠住個袋，會有窒息嘅感覺，令我更加入戲。」

為求拍攝出更理想效果，身後保鏢用力索緊膠袋袋口，令Hillary無法抖氣。雖然是拍攝效果，但因為劇情對白、氣氛等布局令她入戲，甚至一度感到與死神非常接近。她說：「我係第一次拍要死嘅戲，剛才笠住個頭，真係抖唔到氣，有一種喺死亡邊緣嘅感覺，初頭都有少少驚，因為我畀人綁住晒手腳，心諗萬一真係抖唔到氣點算呢？不過大家可以放心，其實劇組和導演對我好好，只係拍攝效果，佢哋有畀我休息抖番順條氣，大家都好照顧我。」