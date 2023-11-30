何廣沛成身汗味慶幸阿佘聞唔到　余思霆拍劇遇怪事

藝人何廣沛今日（30日）與余思霆及黃美棋等到新蒲崗為慈善表演綵排，提到熱播中的《新聞女王》收視和口碑俱佳，有份演出的何廣沛開心表示：「係呀，Man姐（佘詩曼角色）好勁，喺阿佘帶領下有好嘅成績，同埋雖然內地一早播咗，但都冇影響收視，真係好喜出望外，希望可以keep到年尾台慶頒獎禮押多啲獎，最希望可以攞「最佳劇集」，因為成個製作都好用心。」

提到與佘詩曼的床戲引起網民討論，廣沛自爆：「都辛苦咗一啲時間，有網民話個角度出嚟唔係咁fit，佢哋話我坐低時個肚腩摺起咗，但其實係人之常情，觀眾可能睇到太嚴謹。」問他遭網民批評可有不開心？廣沛表示：「有少少錯愕嘅，我哋喺現場同阿佘、導演都驗證過冇事，或者可能我少拍呢類鏡頭，唔知嗰啲角度腹肌咁明顯，經驗唔夠，下次會睇返多啲play back。」

廣沛又透露下星期會有另一場床戲，屆時會正面看到他整個腹肌，問他是否很激？他大賣關子說：「睇你點睇。」而惟一尷尬是拍攝時成身臭汗味，幸好佘話表示聞不到味道，反而自己覺得污糟。女友可有看他的床戲？他說：「有，佢覺得套劇好好睇。（讚你大隻？）佢不嬲知我狀況。（有冇呷醋？）我一早同佢講咗，又通晒天，所以佢冇呷醋。」

至於黃美棋則透露婚期已定於明年4月，但自己仍是佛系心態，未通知親友，又未安排影結婚相，她稱：「依家要搞掂請帖先，再諗影相，本來想去返我哋拍旅遊節目認識嘅地方影，但最後都係揀喺香港影。」

余思霆透露近日忙於拍劇，其中在《非份之罪》中飾演通靈小仙女，她自爆在玩碟仙情節遇上怪事，她說：「有日開夜廠拍到一半，盞燈無啦啦狂閃，又試過收音時錄到有其他聲，但當時得我一個人拍緊嘢。」