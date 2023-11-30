聖誕出發！旺季筍價機票玩轉日本人氣熱點

【特約報道】有留意財經新聞的朋友，最近便有大行預料日圓明年初會回升，兌港元有機會重上5.41算，所以有心想去日本旅遊的朋友，不妨趁今年匯率依然低水時，於聖誕前後先玩一轉！大灣區航空推出「聖誕飛賞禮遇」回饋客戶，即日起至12月4日可以優惠價購買旺季出發機票，當中目的地包括日本東京及大阪！想玩轉人氣熱點如愛知縣長手市的吉卜力公園（Ghibli Park）及至就腳紅葉觀賞地點，不妨由大阪入、東京出，保證行程夠晒盡興！

--------------------

走進動畫名場面

要數今期日本最具話題性景點，肯定係上年在愛知縣長手市開幕的吉卜力公園。園區最大賣點係將知名動畫公司吉卜力工作室（Studio Ghibli）旗下名作《龍貓》、《千與千尋》及《天空之城》等經典場景呈現眼前，無論你是否動畫迷都嚮往。佔地7.1公頃的吉卜力公園共有5個園區，首要朝聖的必定是「吉卜力大倉庫」，內裏分別設有影像展示室、3間企畫展示室、店舖及Cafe，喜歡打卡的朋友必去「變成吉卜力名場面展」，顧名思義係將作品中的名場面重現，例如有《千與千尋》中無臉男搭海上火車的場景，你可坐在旁邊扮演千尋！至於另一焦點係將《天空之城》中的機械兵和超大飛船細緻地炮製出來，而且後者更長達6.3米，視覺上相當震撼！加上還有《千與千尋》的商店街及貓巴士房間等空間，保證粉絲會樂在其中！至於另一園區「青春之丘」主打《貓之報恩》的「貓之事務所」及《夢幻街少女》的「地球屋」兩大景點。不得不去的還有「Dondoko之森」園區，內有《龍貓》中草子和次子的家，令人有走進動畫世界的錯覺！

--------------------

千年古溫泉投奔自然

冬日當然要浸溫泉！鄰近大阪府的和歌山是溫泉大縣，如果想要融入大自然、無拘無束地投入大自然懷抱的話，位於白濱市的崎之湯值得推介。這個擁有千多年歷史的公眾露天風呂，貼近太平洋海岸的無敵景觀，讓人有恍如浸在大海般，一邊舒適地享受露天風呂，一邊看巨浪衝擊岩石的浪花，感覺超爽！雖沒有豪裝亦沒有任何周邊設施，只用上天然的岩石堆砌出幾個浴池，以及簡單的木板間開男女區域，但每位盛位500日圓（約HK$26），便能享受一級景致。

--------------------

就近潮點賞秋日紅葉

來到日本東京，新宿當然是必逛的熱點，除了吃喝及購物外，該處也不乏賞景的好去處！跟新宿車站相隔不遠的新宿御苑，面積達58.3公頃，據知，於江戶時代它原是德川家康的家臣內藤清成的宅地，至1949年對外開放成為國民公園，內裏劃分為大片的草地廣場、日本庭園及西洋式庭園，而周邊則有高樓大廈包圍，故被稱為「東京版紐約中央公園」。該園區一年四季都呈現不同的風景，而每逢踏入11月，公園內的銀杏、北美鵝掌楸、落羽松及懸鈴木等已紛紛變黃或變紅，而12月則輪到楓樹、水杉及楓香等接力上陣，數目約有940棵，十分壯觀。

至於潮人最愛的原宿，於原宿車站附近亦有個代代木公園，園區內分別種有1,000棵櫸木、260棵銀杏，及約100棵秋色紅葉樹，每逢11月下旬及12月上旬都能感受到箇中又黃又紅的壯麗風景。而最佳的觀賞點大概分為4個地方，分別是入口的原宿門，於鳥類保護區與奧運紀念宿舍之間的見本園，於公園A地區中央附近位置廣場內有噴水池及水迴廊的水景設施，及公園中心位置的中央廣場。而中央廣場附近設有單車中心，建議大家可租輛單車，邊踩邊享受優美景色。

--------------------

晴空塔感受節日氣氛

聖誕期間來到東京，想要感受當地濃厚節日氣氛的話，不妨前往墨田區的東京晴空塔。作為東京地標、高634米的晴空塔即日起至12月25日會舉行「東京晴空塔城Dream Christmas 2023」，活動期間會有約46萬盞耀眼的燈光覆蓋整個東京晴空塔城，晴空塔本身亦會發出特別燈光，並會舉辦多種活動及表演。不可錯過的還有場內會舉辦聖誕市集，發售美食、啤酒、糖果、雜貨等，產品陣容包括正宗的德國香腸和經典的德國菜餚，以及適合邊行邊食的一口大小西班牙油條和年輪蛋糕，讓聖誕節氣氛更加濃厚。

--------------------

輸入優惠碼平買機票

若沒有提前規劃，旺季去旅行往往要跟人爭機票及酒店，旅行成本隨時多出一大截。今個冬季，大灣區航空推出「聖誕飛賞禮遇」回饋客戶，即日起至12月4日只要登入公司網頁，並輸入優惠碼「XMSBA」，便可以優惠價格購買旺季出發的機票，出發日期由12月22日至31 日。以日本為例，東京來回機票為$4,500起，大阪來回機票$3,500起。假期夠長的話，可在當地先過白色聖誕，再到訪雷門感受日本人的過年氣氛。

不想捱凍則可考慮另類聖誕遊，曼谷及台北來回機票分別為$2,200及$1,500。不單如此，是次節慶禮遇更會免費贈送20公斤行李託運額，真正讓你血拼個痛快！優惠票價不包括燃油附加費和有關税款。

另外，購買指定航點機票更會送上特級聖誕禮物，頭50名乘客可獲得「聖誕飛機美食」一份，所有乘客可獲一張Amazing Thailand電話卡，禮物數量有限，送完即止。