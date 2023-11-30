Marf推出個人新歌　預告明年嘗試不同歌路

女團COLLAR成員邱彥筒（Marf）昨日（29日）推出年度第四首、亦是本年最後一首單飛歌曲《I'm Marf-elous》，在新歌MV中，Marf除了要落水拍攝外，亦有不少武打動作場面，對Marf而言既新鮮又刺激。

新歌的製作團隊鼎盛，由湯令山作曲兼監製，黃偉文填詞，Marf透露歌曲其實早於去年已做好，但一直尋找適合機會推出，而作為本年度總結的一首歌，Marf覺得最為合適。提到新歌MV，Marf稱去年做好這首歌後，已覺得MV一定要有關於沙灘與海，Marf說：「今次有落水，但臨拍攝前幾日，天氣開始轉涼，落水對自己嚟講係個新挑戰，一個好難忘同好特別嘅事情。」Marf笑言導演給予她不少新挑戰，除了落水，還有打鬥及動作場面，當中包括一幕由高空跳落一班朋友手中，感覺極之刺激，令她大呼「辛苦得來都好值得」！

提到樂壇頒獎禮舉行在即，Marf形容自己心情複雜：「拍完呢個MV，感覺鬆咗口氣，因為全年計劃已經完成，複雜心情，就係因為要為下年作準備，頒獎禮臨近，聽到外界有唔同評論，亦有鼓勵說話同期望，其實期望係好可怕嘅事，我好驚令人失望，我會好好平衡自己心情，攞獎呢啲嘢，有，當然會開心，因為會令對我有期望嘅人得到喜悅，但自己對獎項冇所謂，我對今年已感滿足。」

2023年即將終結，問到Marf對於本年度表現可感滿意？她謂：「頗滿意，滿意並唔係指成績，而係喺歌曲上做到自己想做嘅方向，呈現到好多唔同形象、觀感畀自己同大家睇，令大家見到我不停嘅改變同嘗試，作為一個創作者同藝人嚟講，係好健康嘅腦袋發掘。」Marf亦預告下年會繼續嘗試不同歌路及不同範疇的劇集。