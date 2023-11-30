韓國型男宋仲基大戰周潤發全白Look　郭富城夠晒「Fashion」

一眾紅星今晚（30日）現身假尖沙咀舉行的LV活動，一眾紅星型男齊齊盛裝出席。韓國男神宋仲基型格登場，周潤發和發嫂全白迎戰，天王郭富城就大玩Fashion，至於古天樂就西裝骨骨。

城城受訪時指聖誕非常忙碌，會忙開騷、搞巡唱，拍廣告等，之後又要忙於為電影宣傳，只有農曆年假才有幾天休息，跟住又要到馬來西亞工作。下月9日會到杭州開演唱會的他被問到屆時會否帶同妻女前往時，他指因為女兒要返學，所以不能一同前往。講到之前一家四口入馬場，他說：「因為我應承帶佢哋去，之前Book唔到啱小朋友嘅廂房，今次預早Book就Book到，阿女主要想餵舞林密碼（愛駒）食紅蘿蔔，但愛駒要比賽，唔可以畀佢餵住，留番下次啦！遲啲帶佢去馬房，我都想學習做個好爸爸。」

問到女兒會否似他喜歡打扮，城城說：「阿女知我今日去大型活動，同埋會着一套專誠喺法國飛過嚟嘅衫，佢都好想睇，但我嗰刻又未有套衫喺手，我都應承咗會影相畀佢睇（佢都好鍾意CATWALK？）佢有學，我都有從旁指導佢。（阿女係咪好有表演欲？）邊個女有表演欲？我多啲！」

另外，周潤發夫婦以白色情侶裝到場，他揚言聖誕節不會去旅行，會為12月28日生日的發嫂食好嘢慶祝，對於新晉導演卓亦謙奪得台灣金馬獎最佳新導演，周潤發則表示：「邊個？呢排我無時間去睇（金馬獎），我嚟緊要跑馬拉松，連山都無行，要全力做準備，會喺屋企附近操，上次我跑半馬拉松用咗2小時27分，希望今次會有小進步，2小時15分能夠完成。（係咪跑嘅時候，太多人搵你影相，拖慢進度？）唔關事，我本身係跑得好慢。」問到發嫂會否跟他一齊馬拉松，他笑言：「佢唔會，因為要服侍我。」

問到穿上白色西裝亮相，以全白Look現身，他即拿近期正重播的劇集《新紮師兄續集》其角色孻叔來開玩笑：「孻叔都拉咗啦，仲白馬王子咩！」今晚中韓日紅星雲集，問到周潤發有否被他們集郵，周潤發笑言全部都是自己偶像，反而要去集郵。問他邀請了哪位藝人合照？發哥則笑言：「我集咗我老婆。」他還指自己有聽年輕歌手的歌曲，但還是最喜歡聽老歌。

同場，古天樂透露聖誕節未有安排工作，選擇在港陪伴家人過聖誕。問到聖誕大餐可會吃火雞慶祝﹖他笑指不會，因家人嫌火雞肉太粗糙。最近忙於謝票的他透露有計劃拍攝有關社會現象的電影，但自己未必會參與演出。