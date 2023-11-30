隨時隨地　縱慾冇顧忌

做人最緊要擁有高度自由，生活可以率性而為咁就最好喇！講到率性而為，日本AV界就有「隨時開戰系列」作品，當中嘅男女優隨時都會慾火高漲，繼而即場激戰洩慾，簡直就係無視公眾道德，雖然佢哋係好過分，但觀眾就睇得好興奮呀！

激烈車震

喺片廠kawaii*出品嘅《渾身濕透的癡女公然猥褻》入面，小惡魔系新貴市川理紅約咗怕醜仔政信拍拖，出街嘅時候佢已經強迫男方嚟個街頭舌戰，之後仲拉對方去到附近嘅公廁鬼混一番！第二日，政信為免理紅又喺街上搞搞震，於是揸車接載對方去街，點知紅妹突然興起玩車震，搞到政信要喺狹窄嘅車廂同阿妹激戰！而喺呢個拍拖過程當中，政信被理紅連環引爆，但係紅妹唔會理對方感受，誓要搞到人乾晒塘先會收手！

愈醉愈要

於Ideapocket推出嘅《巨乳姐姐喝醉後逆侵犯》當中，櫻空桃呢位擁有超絕品巨乳身材嘅女優，最近迷上隨街飲酒，當飲到醉醺醺時，一股慾火湧上心頭，激起上床嘅衝動，於是佢就會隨處尋找獵物！例如喺食店見到目標，桃妹會主動勾引對方入廁所，以舌功及巨乳刺激對方身上嘅敏感點，然後再嚟個埋身肉搏戰！去到酒吧，桃妹專向單身男埋手，趁冇人見到時，就會直接喺座位即場埋牙交歡！

任意突襲

片廠SOD製作嘅《與SOD Star本庄鈴的親密接觸一個月》，講述本庄鈴被東家SOD告知，將會派出男優跟蹤佢一個月，而佢哋個個都係慾火高漲之士，無論鈴妹做緊正經事定進行其他活動，男優都會突然求歡。好似鈴妹去到錄音室練歌嘅時候，男優隨即要求就地激戰；到鈴妹去時裝店試衫，男優就會喺更衣室同佢埋牙，後來搞到鈴妹慾火難耐，同男優去兩日一夜溫泉旅行，喺旅館當中砌番夠本！

簡評

進行公眾猥褻行為係違法，所以大家睇完今次為大家介紹嘅「隨時開戰系列」作品之後，千祈唔好有樣學樣呀！當中本仙最鍾意市川理紅主演嘅《渾身濕透的癡女公然猥褻》，雖然紅妹嘅身材唔算激凸，但勝在樣子天真可愛，當佢同男主角拍拖嘅時候，卻又會撩對方做出好多越軌行為，正正貼合今次主題率性而為嘅風格，仲有佢嘅床上表現夠晒活潑好動，令人印象深刻！