傅嘉莉英國圓夢行畢業禮　望繼續進修鼓勵更多人

藝人傅嘉莉(Kelly)好學不倦，花了兩年時間完成英國皇家寶石協會Gem-A的FGA寶石鑑定師文憑課程，成功考獲應屆優異生。近日，Kelly更特意向公司請假，抽空到英國領取證書行畢業禮，拿到證書時，她開心不已，直呼「圓夢」！

今次她去到英國Goldsmiths Hall，一踏入禮堂那刻，Kelly直言自己猶如進入魔化世界一樣，禮堂莊重宏偉，映入眼簾。她坦言當年因早入行，沒有繼續學業而一直耿耿於懷，之後能夠用自身興趣發展，重返校園，十分感觸，笑言自己幾個月前已經好期待今次的畢業禮，但因為工作關係，分秒必爭地用4日時間往返英國，不惜犧牲休息時間，以最短時間做最多事情為目標。英國天氣令Kelly十分擔憂，因雨季來臨，幸得天公作美，行程都可以順利完成。

其實，Kelly早年於修讀課程時，同步進行多部電視劇拍攝，壓力甚大，曾一度導致賀爾蒙失調兼脫髮，但都已經一一捱過，亦表示年齡只是一個數字，有心唔怕遲，希望藉以自身例子，可以鼓勵到更多人，為自己打算，踏出第一步。Kelly現時亦有繼續修讀鑽石文憑課程，望取得修讀碩士學位的入場券，繼續向碩士學歷邁進，以成功帶起四方畢業帽為目標。不過，Kelly就表示暫未會開創珠寶事業，或者投入珠寶工作，會繼續以演員身份見大家。

現時正為無綫兩劇《法證先鋒6》及《反黑英雄》拍攝的她，於《法》劇中飾演的角色專長為珠寶，猶如度身訂造般，她感謝監製劇組加添珠寶元素在內，令她興奮不已，大叫「過癮」！