紅星強襲時裝騷︱MIRROR佔主場之利　粉絲海陸夾擊宋仲基

隨着疫情減退，近年韓星強勢回歸，昨晚本地、內地、台灣、韓日等紅星齊集尖沙咀星光大道出席大型時裝騷，Fans同場交鋒。「本地薑」人氣男團MIRROR挾主場之利，Fans人多勢眾，與內地兩大流量小生王鶴棣及龔俊的Fans不約而同以海陸應援，聯手夾擊韓國男神宋仲基！

著名時裝品牌Louis Vuitton（LV）首場2024初秋男裝系列時裝騷昨晚在港舉行，雲集逾80位來自世界各地的名人紅星，包括韓國男神宋仲基、韓團Stray Kids成員Felix、內地小生王鶴棣、龔俊、白敬亭、朱一龍、內地男團TNT時代少年團、香港男團MIRROR三子Anson Lo（AL）、Edan及Ian、影帝郭富城、古天樂、張敬軒、台灣型男劉以豪及林柏宏、日本歌手平野紫耀、法國男星Tahar Rahim及美國饒舌歌手Pusha T等，盛況空前，而謝霆鋒因病缺席。

王鶴棣龔俊Fans落力

「Oppa」宋仲基有韓星光環加持，但佔盡主場之利的「鏡粉」及王鶴棣、龔俊的Fans不甘示弱，以海陸應援夾擊。早於下午4時許已有Fans抵達，「鏡粉」霸到最近布景板的位置，舉燈牌大叫口號，氣勢十足；其他Fans則分散於不同位置。另外，Ian的Fans租船應援，王鶴棣亦有7艘紫色應援船；前日生日的龔俊則獲Fans安排巨型屏幕、穿梭巴士及遊艇祝賀。

3位鏡仔受訪時，Edan透露一直有留意韓星Felix的作品，見到真人十分開心；Ian則為Fans的海陸應援大感驚喜。提到與Edan主演的劇集《社內相親》熱播，Anson說：「普遍評語幾好，大家睇得開心我就開心。」Edan亦覺得反應比預期好：「話好鍾意睇同好有趣。（負評？）一定有人話唔好，始終係翻拍韓劇，但有香港特色。」談及張敬軒為叱咤「我最喜愛的男歌手」拉票，Ian自嘲不及對方有創意，笑說：「可能我要擺街站教人打排球。」Anson即自薦教跳舞，問Edan會否助選？他說：「我唔出聲好啲。（你投Anson定Ian？）我想投自己，講笑！」

郭富城教囡囡Catwalk

戴上黑超的郭富城Chok爆現身，談及早前一家四口入馬場，他說：「因為我應承帶佢哋去，囡囡想餵『舞林密碼』食紅蘿蔔，但佢要比賽，留番下次啦！（囡囡似你鍾意打扮？）佢知我今日去大型活動，佢都好想睇，我應承影相畀佢睇。（佢鍾意行Catwalk？）佢有學，我都有從旁指導。（好有表演欲？）我多啲！」至於古天樂表示聖誕節會留港陪家人，但不會吃火雞，因家人嫌肉質粗糙。