【是日通勝】

農曆十月十九

癸卯年 癸亥月 癸巳日

吉時：上午5時至7時、上午7時至9時、下午3時至5時

凶時：上午9時至11時、下午1時至3時、下午5時至7時

宜：大事勿用

忌：詞訟、遠行

幸運方向：坐東南向西北

幸運數字：1、27、32

幸運顏色：黃

【星座運程】

今日幸運星：雙魚座

白羊座：勉強無幸福，勿在不對的人身上浪費青春。

金牛座：得到好運氣加持，宜抓住時機為理想奮鬥。

雙子座：收入與付出不成正比，內心難免感到失落。

巨蟹座：運勢比上不足比下有餘，做好本分就可以。

獅子座：各方面的運勢都不錯，可迎來愉快的一天。

處女座：財運稍遜，投資要保持理性，貪心易中伏。

天秤座：笑多一點有助增運，凡事應向好的方面想。

天蠍座：財運好但不是天降橫財，要用努力來換取。

人馬座：施比受更有福，幫助有需要的人可望增運。

山羊座：不要事事指望別人幫忙，最緊要做好自己。

水瓶座：財運差，處理錢銀問題要打醒十二分精神。

雙魚座：運氣好得令別人羨慕，宜多做有意義的事。

【生肖運程】

相沖生肖：豬

旺弱指數：（升）牛 偏財旺

（跌）豬 現疲態

鼠：做事強調邏輯性，遇難題也應付自如。

牛：橫財就手，容易中獎，讓你喜出望外。

虎：財運差，易受小人干擾，花掉冤枉錢。

兔：言行務必謹慎，以免讓自己陷入困境。

龍：財運佳，切記機會不等人，好好把握。

蛇：腦筋轉數快，可從工作中獲得成功感。

馬：被瑣事弄得焦頭爛額，易有負面想法。

羊：事業呈上升勢頭，付出與收入成正比。

猴：社交能力強，可為事業發展帶來助力。

雞：嘗試拓展社交圈，生活將變得更精彩。

狗：正財運佳，多勞多得，工作要加把勁！

豬：是日沖煞，身心疲憊，易被小人算計。

【暢所欲玄】（全球算命師大賽總幹事李文淵師傅）

十二生肖運程：鼠

2024甲辰年，甲五行屬木，辰為龍，所以稱為青龍流年。屬鼠的朋友，於青龍之年，運程如何？

吉星將星為大將軍武官。這吉星特別有利藍領工作的人，而白領工作的你，此吉星力量減半，若是管理層的白領，則在權力上有所增加。原因老鼠與太歲老闆子辰半合，易得老闆信任之年，所以權力地位得到好處。

凶星白虎主喪病，屬鼠的朋友於青龍之年，不利去醫院探病，容易受到病毒感染，由於現在探病都會佩戴口罩，已經化解了此凶星。如果屬鼠的朋友家中大窗左邊見到有角煞，或動土與外牆修建，也就是對面大樓的右方，稱為白虎煞，最易出現大病，小心留意。

凶星披頭主頭髮皮層之病，古人不是天天清潔頭髮，所以有披頭這凶星。屬鼠的朋友，如果在頭髮清潔上不佳，會出現相關問題，但以現今香港的生活習慣，此凶星可以不理。

凶星天雄是為陽氣太過而轉陰，所謂一陰生而陽吉退，龍年為水局，到子鼠為陽刃之時，刃是指兵刃見血。凡事和緩不急躁，急躁之氣不過頂，自然不會轉陰，此凶星不會影響到你的心態，情緒也平和，事情自然不會轉凶。這是屬鼠於龍年的大概運程。