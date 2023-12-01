「開心香港 天然鑽石幸運大抽獎」送出總值逾600萬港幣天然鑽石及鑽飾購物券

【特約報道】踏入12月即係聖誕佳節將臨，各位相信已經為選購禮物而頭痕，無論想用年終花紅買鑽石獎勵自己，抑或買鑽飾贈予心愛之人，都要留意由即日起至2024年2月29日舉行的「開心香港 天然鑽石幸運大抽獎」，將送出總值超過600萬港幣天然鑽石及鑽飾購物券。活動橫跨聖誕節、農曆新年和情人節，讓各位購買鑽飾的同時，增添幾分節日購物樂趣。多買多中獎，齊來開心消費，一同開心香港！

「開心香港 天然鑽石幸運大抽獎」詳情

香港鑽石總會 (簡稱DFHK)及香港珠寶首飾業商會 (簡稱JGAHK) 先後推出4大優質認證：「天然翡翠標誌」、「天然鑽石品質保證標誌」、「優質足金標誌」及「珠寶信譽店標誌」，致力維護業界誠信和保障消費者權益。適逢佳節臨近，特別推出「開心香港 天然鑽石幸運大抽獎」活動，有超過350間商戶參與，送出總值超過600萬港幣天然鑽石及鑽飾購物券，期望珠寶業界互相支持，同心協力，帶動整體生意，振興香港經濟！

獎品包括

• 大獎：3卡D色天然美鑽及港幣5,000鑽飾購物券 （名額1個）

每顆零售價約港幣1,900,000

• 二獎：2卡D色天然美鑽及港幣5,000鑽飾購物券 （名額1個）

每顆零售價約港幣740,000

• 三獎：1卡D色天然美鑽及港幣5,000鑽飾購物券（名額15個）

每顆零售價約港幣170,000

• 鑽飾購物券：

◦ 港幣20,000鑽飾購物券 (名額20個)

總值港幣400,000

◦ 港幣10,000鑽飾購物券 (名額40個)

總值港幣400,000

◦ 港幣5,000鑽飾購物券 (名額80個)

總值港幣400,000

參加機制

顧客由即日起至2024年2月29日期間，在參與商戶購買一件或以上含有天然鑽石的飾品（不可包含人造鑽石及不包括鐘錶），而單據上折扣後滿港幣5,000的天然鑽石飾品即合乎抽獎資格，可獲得一次抽獎機會，上限為港幣200,000，即40次抽獎機會。

抽中天然鑽石的幸運兒，更可獲得由香港鑽石總會送出鑽飾購物券一張，免費鑲嵌美鑽，打造非凡鑽飾。

活動備註

抽獎日期為2024年3月8日 (星期五)，得獎名單將於2024年3月15日（星期五）在抽獎網頁及指定報章公布。得獎者須帶同身份證明文件正本及登記時單據編號相同的正本單據（必須與活動登記之產品種類、產品型號及購買日期相符），於指定限期內親身前往指定地點領獎。如有任何爭議，主辦單位保留最終決定權。

推廣生意的競賽牌照號碼：No.57836

大會加送5,000萬AlipayHK A. Point積分

大會更夥拍電子錢包合作夥伴AlipayHK，於抽獎期內向顧客送出總值5,000萬AlipayHK A. Point積分。A. Point積分可於用AlipayHK所有合作商戶消費時當現金或兌換獎賞使用。AlipayHK用戶只要於參與商舖內掃描大抽獎相關宣傳品上的二維碼 （QR Code）就可領取指定A. Point。