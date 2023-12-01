星玄︱何依婷結婚樂易玲詐型　一個舉動成功拆彈

話咁快嚟到2023年最後一個月，12月有藝人阮兒（Chloe）強勢加盟「嘉賓主持」之列！率先喺《玄機》同大家講解每日生肖運程、需要留意嘅事宜仲有強運小貼士！阮兒唔單止樣靚，仲有35C上圍勁養眼呢，佢亦參演過多套無綫劇集和綜藝節目，想見多啲佢就要Mark實今個月嘅節目喇。

今日係12月1日，幸運星係雙魚座，運氣好到令人羨慕，應多做有意義嘅事。近期喺《新聞女王》飾演徐曉薇嘅何依婷就係雙魚座，即將升呢成為人妻嘅佢，之前突然宣布閃婚，預計婚禮會喺農曆新年前舉行，同時晒出一輯超索嘅法國婚紗相，見佢着上香芋色大拖尾禮服，Deep V設計仲谷出3吋事業線，再戴埋鑽石后冠兼晒巨鑽婚戒，似十足小公主咁。

已經過咗大禮，不過仍未註冊嘅何依婷，就表示唔請佘詩曼李施嬅，甚至連無綫高層樂易玲都唔會請，差啲激嬲樂小姐，好彩都有派餅卡補番數。原因係依婷會喺外地搞小型婚禮，只能邀請至親好友，不會大排筵席，而姊妹團亦包括圈中人，包括張秀文、鍾晴、蔡嘉欣及陳詩欣，今日你運氣好，幾時又會有好消息帶畀大家呢。

今日亦係農曆十月十九，宜大事勿用，最旺生肖係牛，屬牛嘅你偏財旺，橫財就手容易中獎，令你喜出望外。「煒哥」陳煒就係屬牛，去年榮升人妻嘅佢，婚後繼續搏殺，最近佢就忙緊拍攝新劇《非份之罪》，其中一個單元係真實案件改編，劇中佢會飾演智障護理員，會同扮演智障人士嘅徐榮做夫妻，角色上有好大突破，煒哥你今日有偏財旺，買六合彩話唔定會中獎。