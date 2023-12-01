娛圈單打︱養到囡囡鬼咁大　摺埋會唔會太嘥

TVB業績長期見紅，最近又宣布大裁員，兼且將免費頻道5變4，J2台和財經體育資訊台將合併為新頻道「TVB+」。你知啦，J2盛產索女，就咁摺埋，好嘥料啫。

嗱，J2台目前共有22位J2ers，包括前港姐冠軍黃嘉雯、新一代「性女」黃紫恩、落選索爆港姐廖慧儀、連人夫都喪𥄫的何泳芍等， 真係位位火辣，個個吸引， 不得了呀。呢班囡囡不時在節目賣大包，貼身小背心、瑜伽褲只係碎料，有時候更會大談「性經」，例如黃紫恩曾在節目大談容許男友偷食， 又自爆遭大學教授以「A+利誘」陪返內地，令人想入非非。

講起黃紫恩呢位「性女」，並非浪得虛名，除了言行大膽，她又被踢爆疑似開設OnlyFans帳號大賣性感相，儘管伊人否認，但其社交網張張靚相，姿態撩人，卻是實情。正因為太過誘人， 狂蜂浪蝶非常瘋狂，伊人每星期都會收到粉絲惡心照片或性騷擾訊息，不過她已見怪不怪， 直言「看一下冇所謂」，出位過人。

J2另一經典節目，當數已播到第二輯的《自然系女子日本旅行》。唔止大胸台妹可觀，港女主持林映暉亦憑着驕人身材成功彈起，早前受邀現身《不正常愛情研究所》，自揭有台灣男生問她「可不可以揸你個奶」，又自言不喜歡巨胸身材，認為「其他人唔係咁大」而爆喊。

家陣J2即將被掃入垃圾桶，一班索女點算好？當然啦，TVB將呢班囡囡養到咁高咁大，點會輕易放棄，已表明會繼續打造年輕觀眾內容喎，即係呢班囡囡未來一樣有演嘢機會啦。