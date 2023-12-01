周末好去處　千奇百怪藝術展

相信大家Art Fair就睇得多，但「呃 Fair」呢？近年騙案不絕，本地一間銀行就打算以藝術打敗偽術，通過藝術品披露騙徒詐騙技巧。除此以外，更有一個懷舊畫展與最近展出，70位畫家大展身手，每一幅畫都各有特色，有抽象派，也有寫實派，令人以為是相片。

偽術展

近年，網上及電話騙案顯著增加，騙徒利用高科技通過變臉、變聲行騙，手法層出不窮，令人難以防範。為此，主辦單位由即日起至12月11日於啟德AIRSIDE舉辦全港首個「呃 Fair」，一個透過藝術品披露騙徒詐騙技巧的千其百騙藝術展。以9個展區包括Classial呃、Pop呃、Audio呃、Digital呃、Llusion呃、Performane呃、Technical呃及Conceptual呃，將電話、語音、短訊、網上及智能詐騙轉化成25件呃piece，讓大眾用眼、耳、口去剖析林林總總的欺詐技巧、語言偽術和攻心詭計。展區亦設有遊戲與互動裝置，以及有趣打卡影相位，如換面伊人。而每位參加者更可獲得一張長輩圖卡，得到長輩的溫馨防騙提示。

懷舊畫展

現時懷舊風大行其道，提起香港，你會想到甚麼？一新美術館由即日起至12月16日舉行「太平景象」展覽，展出香港畫家聯會70位畫家，共140幅作品。通過油彩、水墨、水彩等多種不同的藝術媒介，描繪出各種具香港特色的有趣面貌。包括寧靜安謐的大澳、昂平的纜車、新界的輕鐵、清晨的油麻地果欄、霓虹燈下的香港，以及熙來攘往、車水馬龍的鬧市。而香港素有美食天堂之美譽，亦有作品繪畫了維妙維肖的菠蘿包、奶茶、雞蛋仔、缽仔糕等，逼真到令人口水都忍不住流下來。