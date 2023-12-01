首位港人獲韓國K-Pop導師資格證　Lenna T.成YS Group香港分校導師

【特約報道】現年24歲的Lenna T.去年參加《ACE演藝模特大賽》奪演藝組季軍後，旋即加盟ACE娛樂 ，本為中大翻譯系畢業生的她，甘願放棄高薪厚職，為的是想把握圓夢的機會。3歲開始學跳舞的她，一直想如心儀的女團少女時代般，他朝能踏上舞台舞出彩虹，她想不到在韓國社長YongHeo 及老闆唐安麒 的支持下，能親赴韓國到Yong Heo主理的韓國一級演藝模特學院YS Group，專攻韓流舞蹈深造課程，獲BLACKPINK 、BIGBANG 等天團的御用編舞師親自指導。最大收獲的，是早前她成功考獲由韓國政府認證、大韓民國韓流文化協會頒發的K-POP專業教師資格證，成為香港第一人！

成為首位港人考獲韓國官方認證資格的Lenna T.，現在更是YS Group香港分校的專業導師。Lenna T.說：「我唔怕畀人話我發明星夢，跳舞令我搵到難以形容嘅快樂同滿足，我本來冇天份，筋骨又硬，我靠嘅係努力同熱情，感激社長Yong Heo同Dr.Angel嘅栽培！最近YS Group在香港設立分校，相信以後有更多人可以直接學習到韓流文化，以及有機會入韓國演藝界！」

在韓國演藝圈有「最強社長」之稱的Yong Heo，手握王牌師資團隊，擅長按學員的特長訂製私人課程，並憑其強勁人脈幫助學員出道，有別於韓國娛樂公司的練習生模式，所以他獨家創辦的「出道班」即使學費昂貴，無損來自世界各地的年青人「爭崩頭」報名。Lenna T說：「我嘅夢想係喺演藝圈發展，依家有幸成為YS Group香港分校嘅導師，追夢嘅同時，又可以幫助社長一齊栽培新人，真係非常開心同感恩！」

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Dr. Angel唐安麒

健康食療、中醫營養學、自然療法專家。

近年香港韓國兩邊走，鑽研韓國補身食療及美容科技。