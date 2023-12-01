搜羅優質食材　食勻全世界

健康意識提高，大家對食材的選擇亦變得慎重，除了詳細研究產地，包裝紙上的資料亦要細續，看看是否天然健康。隨住有食材店和超市推出新貨和推出抵食之選，亦有餐廳選用優質的食材打造主題美食，無論堂食或在家煮，都有保證。

超市新品

超市集齊世界各地的食物，想入貨都好容易。city'super剛於啟德開幕新分店，劃分5個不同的區域，「本地薑」以本地品牌作主角，提供二澳米、本地蜂蜜、腐乳和懷舊「囍」保溫壺等美食和廚具。「匠藝精神」介紹世界各地的飲食匠人和手藝，首度登場的有自家製限量90日Parmigiano Reggiano芝士乾藏熟成牛肉和意大利古老巨型麵包等。「可持續發展」提供本地農產和海產等，「首次登場」就有初次在本港出場的品牌，如近400年歷史的福砂屋長崎蛋糕、Happy GLAZE的特大薄脆牛角酥和自家品牌推出的純米大吟釀等。最後的「便捷健康料理」，提供不少高質美食，如豆品料理、稻荷壽司和低碳排放美食等。因應新開業，超市推出由設計師設計的橙色別注版Universal Bay、本地藝術家為客人繪畫個人速寫，另外還有不同主題工作坊和優惠等，想知詳情留意官方社交平台。另外，超市由現時至12月23日有歐洲優質肉食製品主題美食推廣，推出特色的波隆那莫爾塔德拉香腸、意大利佳詩雅托樂薩拉米香腸和摩德納贊波尼香腸等，因應聖誕將至，亦有不同主題的美酒佳餚和禮盒，包括西班牙José Gordón's 精選肉類、可持續海鮮、風乾火腿、加熱料理和派對美食等，想開Party無難度。

格到最抵

精明消費者去購物時，總希望格到最抵，以優惠價錢買到性價比高的貨品。肉店兼食材專門店Feather & Bone推出「環球至抵價」Best Value系列，標榜同等級產品價格比市比其他零售商更價錢，夠晒經實惠。食材來自世界各地，有日本和牛、美國西冷及肉眼、澳洲T-Bone斧頭牛扒、澳洲安格斯牛肉香腸、西班牙伊比利亞豬腰肉等，其他還有特選的啤酒等，指定啤酒買半打或以上還有優惠。此外，隨住聖誕來臨，品牌除有聖誕套餐，亦推出7款聖誕烤肉套餐，當中有FAB招牌火雞、澳洲和牛臀肉、羊肩肉、煙熏蜜汁火腿和脆皮意式豬腩卷等選擇，還有配菜、節日甜點和聖誕香料紅酒。其他還有芝士或冷肉芝士拼盤，配紅酒享用最好不過。禮籃則有來自世界各地的食材，總有一款合你心水。

精品咖啡

香港人對咖啡的要求愈來愈高，買咖啡豆或沖泡工具都要精挑細算。剛於九龍灣開設的M3 COFFEE & ZAKKA，和雜貨，店內有超過60款日本精品烘焙咖啡豆和掛耳咖啡，當中包括來自北海道的森彥、東京人氣咖啡店的猿田彥，亦有多位人氣咖啡師烘焙的出品，愛堅果香、果香或花香的客人，都可以在這裏尋寶。為保持咖新鮮，日本直送的咖啡豆，由烘焙日起計，不會存放超過3個月，店主還會不定期舉行咖啡試飲活動。另外，小店亦有來自日本各地的咖啡用品配件、生活雜貨和碗碟廚具等，用精緻工具沖調咖啡，分外好享受。

日本蛋 × 港式料理

香港人對日本蛋情有獨鍾，日本養雞協會早前和大安茶冰廳合作，選用日本質蘭王蛋設計出3款港式蛋料理，蘭王雞蛋的特點是有鮮明的橙色蛋黃，蛋香濃郁，深受港人歡迎。冰廳打造的紫薯蘭王蛋撻，撻下底是紫薯蓉，上層是雞蛋，再加點紫薯粒，香滑又香甜。變奏版的梅菜肉餅蘇格蛋，溏心蛋黃蛋香氣誘人，吃時配蜜糖芥末醬、鷹嘴豆蓉和沙律菜，層次豐富。用餐後來一杯加入Espresso和煉的啡‧滾蛋，最是滿足。

美國食材曬冷

提到美國菜，大部分只想到牛扒、漢堡或熱狗，其實當地還有很多高質食材選擇。這個11月舉行的第五屆美國餐飲巡禮，本地有多間餐廳會選用當地的牛肉、豬肉、奶類製品、家禽、蛋類、海鮮和水果等食材，打造限定美饌。如多國菜餐廳FIGS Bistro Mediterranean & Apéro Terrace Bar選用牛里脊配牛骨髓加牛肉汁打造主菜，肉嫩多汁，高級扒房Alto就有烤波士頓蝦、美國牛小扒作主菜，配以美味的蘋果批作甜品。Quiero Más則推出惹味的雞肉西班牙海鮮飯，任君選擇。