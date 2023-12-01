未來「東瀛戰神」　虛實兼備

為迎接日產（Nissan）成立90周年，早前廠方為車迷帶來5款Hyper系列概念車型，當中最矚目是以高性能純電概念超級跑車身份壓軸登場的Hyper Force。相信心水清的車迷一睇，已可從車身輪廓及四圓尾燈等特徵，認出「東瀛戰神」GT-R獨有的DNA，再次掀起大家對次世代GT-R的熱切期待。

1,341hp強勁馬力

Hyper Force是一款超越未來移動性的純電概念跑車，既能滿足真實路面駕駛樂趣，又可為車主帶來虛擬賽車刺激快感。車載高輸出純電動力系統，配以最佳重量平衡的全固態電池，最大馬力高達1,341hp，加速精準迅捷。高強度碳纖維輕量化車身，在先進的e-4ORCE全輪控制技術及強大的下壓力加持下，確保在蜿蜒道路以至賽道上，進出大小彎道都有出色操控。另一方面，藉着AR擴增實境和VR虛擬實境科技，駕駛者可變身玩家於虛實世界無縫駕駛。當跑車處於停止狀態，便可戴上VR頭盔進行遊戲駕駛體驗，展開計時賽或與線上玩家對戰；另可使用AR面罩在真實賽道與數碼化職業賽車手角逐爭勝，藉此提升駕駛技術。

優化空氣動力學性能

跑車低爬且進擊的造型，是由廠方與NISMO車隊共同開發，完美融合流暢的時尚曲線和大膽的幾何形狀，加上靈感源自GT-R的經典四圓尾燈設計元素，一睇就知性能唔惹小。車身多處擾流設計，實現了前所未有的高空氣動力學性能。其中頭冚下的兩層空氣動力結構，能提供強大的下壓力和高冷卻性能，雙層後擴散器則能發揮最佳氣流控制；而輕質鍛造碳輪圈亦有助改善空氣動力學和制動冷卻表現。不過剛才提到的只屬「基本」，還有更多設計細節值得大家留意，所指的是設於頭泵把兩側、頭沙板上及尾翼兩端的獨特主動式空氣動力設計，需要時相關擾流裝置會自動伸出及升起，配合全新開發的等離子致動器（Plasma Actuator），通過電極抑制並穩定四周氣流、提高抓地力及減少攻彎時內輪升力等。

隨駕駛模式而變色

4座位布局的車廂設計集競技感和科技感於一身，錶台採用與Polyphony Digital Inc.合作開發的多屏幕使用者介面。立體間紋鋪排的氣氛燈，由錶台伸延至門板及車頂，環繞整個駕駛艙。不僅燈光顏色會隨着所選駕駛模式「R」（Racing賽車）及「GT」（Grand Touring公路巡航）而改變，多屏幕使用者介面上的顯示亦有所不同。於「R」模式時，氣氛燈會轉紅，間紋立體視覺更強烈，像是向前座推前；多邊形軚環兩側四個屏幕會顯示輪胎抓地力、溫度、氣壓、煞車碟溫度、動力分配和賽車相關資訊。當切換至「GT」模式時， 氣氛燈轉為藍色，間紋立體感稍減，軚環兩側的四個屏幕將合併成兩個長直資訊娛樂介面，由一般冷氣及音響系統調校，到全球首創的懸掛及穩定器設定，都可在駕駛時輕鬆操作。車上還配備超級光學雷達LIDAR自動駕駛系統，以及一系列專為運動駕駛而設的傳感器，確保公路巡航和賽道馳騁的安全性。