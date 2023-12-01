趙慧珊戀愛真人騷成搶手貨　 林愷鈴計劃去巴黎進修

藝人林愷鈴、趙慧珊（Aka)和黃溢濠今日（1日）作嘉賓到一藝廊出席開幕典禮。一向有畫畫習慣的Aka表示很開心收到邀請，又透露下個月頭將會開辦畫展：「我依家每日都畫到5，6點，有好多幅畫要畫，畫到眼睛勁攰。」表示今次的畫展主題是關於動物，認為人都係動物，但我們會經常忘記動物的天性，因此是次畫展主要是關於人類與動物在社會上共融，而畫作將會以天馬行空的方式表達主題。

談到由Aka 、趙頌茹和楊淇一同參與的ViuTV真人騷《35+LOVE》，Aka指雖然暫時末能與男方有進一步發展，但他們整個劇組都成為了好朋友，已約定聖誕節會相約一起交換禮物，問到有否看上那位男士？Aka笑指：「全部都睇啱，不過做吓朋友先啦，始終年紀都唔細，了解多啲先，同埋好開心大家都夾到，而且好難得台前幕後嘅人都可以打成一片。」

講到Aka在節目中的表現被網民批評在男性面前做作，直指她是「綠荼」，Aka回應：「我都有問我身邊嘅朋友，佢哋都話我平時都係咁，所以我唔係特別對男性先咁，我對身邊嘅女性朋友都一樣，本色演出。」又透露自從劇集播出後，收到很多私信，笑言現在有固定的聊天對象，離脫單不遠。

同場的林愷鈴自言很喜歡藝術館，會經常到藝術館還或博物館裏靜坐：「因為嗰度好靜，但佢又唔係死靜，會有適當人與人嘅交流，而且藝術館係一個好浪漫嘅地方。」又指大學時期在讀建築系時亦會經常使用電子繪圖，所以對繪畫有一定興趣和認識：「雖然我用手畫畫唔係好叻，但係我用電腦畫圖係可以嘅，好多時候我畫圖嗰陣都會加插一啲藝術嘅元素。」透露未來打算到巴黎進修健築系碩士：「我依家雖然係全職做表演，但我唔想甩咗健築呢樣嘢，所以就好希望有一日可以去到外國讀書。」稱自己並不介意兩邊走，一邊工作一邊讀書。