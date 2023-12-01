12月節慶月！派對美食早鳥優惠又有聖誕饗宴列陣

踏入12月，又係節慶月，相信巴絲打開始籌備各種派對，這個時候當然少不了派對美食，或聖誕大餐了，想率先以優惠價預訂或享受各種節慶美食就要Loop落去揀吓喇！

必食金黃烤火雞

位於金鐘、主打意大利及日本Fusion菜的AMMO每年感恩節至聖誕節慶期間均會推出派對套餐，今年亦不例外，當中的香草烤火雞派對套餐更是非常應節。適合6至8人享用的香草烤火雞套餐，火雞選用重約4.5公斤的美國火雞入饌，用上檸檬、百里香、鼠尾草和芫荽等多種香草將火雞醃足一晚，令雞肉散發淡淡的香草氣息，最重要是有助解膩及令雞肉軟嫩。烤焗前更釀入煙肉、大葱、意大利肉腸等餡料後烤至皮脆金黃，伴以酸香醒胃的紅莓醬及火雞肉汁，讓巴絲打邊吃邊舉杯暢飲。此外，還有香烤牛肋排派對套餐，兩款均配4款配菜。於即日至12月4日還有9折優惠，定咗日子開派對就要快手享早鳥優惠！

豐盛壽司套餐

如果派對對象有小朋友，相信壽司是不錯之選。人氣壽司連鎖店元氣亦趁聖誕節將至，推出一系列外賣聖誕盛及低至8折的早鳥優惠。人氣聖誕盛包括8至10位用的「狂歡派對盛」和4至5位用的「歡樂派對盛」，齊多款熱賣壽司及卷物，更有前菜及甜品。會員於即日至12月15日期間除可優先預訂外賣聖誕盛外，還享8折優惠。此外，品牌今年推出全新Party Game──別注版屋太君與德德層層疊，只要在推廣期間，經網上訂購外賣聖誕盛單次消費滿指定金額即可免費獲贈。另外，大家亦可以75折驚喜價追加各款小食及甜品，包括歡聚炸雞盛合、日本芝士蛋糕盛合、迷你泡芙及蟹籽沙律。

外賣以外，想與另一半或三五知己享用節日饗宴的話，就不要錯過以下多國美食盛宴！

素食盛宴

素食都可以充滿節日氣圍，由位於中環現代印度素食餐廳VEDA為一眾素食者或想食得有滋有味的巴絲打、於12月21至2024年1月2日推出了聖誕滋味素食盛宴。開胃菜是招牌的番茄紅薯湯和奶油南瓜配清淡的酸奶醬和烤松子，之後是餐廳以創新方式炮製的素食威靈頓，以金黃色烘烤鬆脆薄片包住新鮮菠菜芝士及紅菜頭的餡料，伴以蘑菇和抱子甘藍綠，驚喜十足。甜品是大廚自製蘋果金寶配帶鹹味的雲呢拿雪糕。餐廳更於12月31日設跨年倒數派對，設有素食盛宴及無限暢飲派對，兩小時無限供應有氣酒、精選紅酒、白酒及汽水，大家還可以額外升級享用Nicolas Feuillate香檳、精選雞尾酒、有氣酒、精選紅酒、白酒和各款烈酒。

鋸扒應節

好多人都喜歡在佳節享用西餐及鋸扒，那Morton’s The Steakhouse於12月24、25及31日推出聖誕限定晚市套餐或許是大家杯茶！前菜有龍蝦意大利餛飩、香煎鵝肝配蘋果醬或新鮮生蠔配忌廉魚子醬，非常豐盛。而主菜則有10安士厚切西冷牛扒配珍寶蟹餅、16安士肉眼牛扒或額外加配的肉味濃郁斧頭扒；喜歡海鮮的也有智利海鱸魚柳配魚子醬白酒牛油汁或焗原隻波士頓龍蝦之選。配菜更是餐廳招牌美食，包括芝士松露炸薯條、時令香炒西蘭花苗或香草烤馬鈴薯等。甜品有法式焦糖燉蛋、迷你紐約芝士餅、朱古力草莓和榛子朱古力慕絲，或招牌莫爾頓經典焗暖心朱古力餅。想於午膳享用美食，餐廳亦有節日限定午市套餐，於平安夜、聖誕節、除夕和元旦限定供應，開胃菜有龍蝦湯和特級珍寶蝦咯嗲之選，主菜有6安士免翁牛柳、10安士厚切西冷牛扒、烤三文魚扒、香脆雞扒配廚師白酒汁等，以及珍寶蟹餅、深海龍蝦尾或煙肉焗帶子其中一款海鮮搭配。甜品是青檸批、法式焦糖布甸和莫爾頓經典焗暖心朱古力餅，分量十足！