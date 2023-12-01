馬詩慧聖誕唔使老公送禮物　琦琦大讚呀女夠生性

著名時裝設計師張路路（Lulu Cheung）今日新店開幕，多位圈中好友包括名模馬詩慧（Janet）、琦琦、邵美琪及時裝設計師何國鉦等亦有到場祝賀。與Lulu相識已久的Janet表示剛入行便跟Lulu合作，大讚對方所設計的服飾從不過時。談到細囝王躍穎（Kadin）下月24歲生日，她表示囝囝會留在美國度過：「大女Kayla亦喺當地，二女Irisa都會過去，我就未必。」笑問豈不是可跟老公王敏德過浪漫聖誕？她笑言還有家中兩隻愛犬，指愛犬也是家人，故平日也不會出門遠行太久，因不捨得將牠們放置在寵物酒店。問到老公會否為她製造浪漫聖誕？她笑謂：「老公的確比我浪漫，不過唔係每年有禮物。」她表示大家一起多年，開心和健康就是最好的禮物，又笑指不介意老公以現金作禮物：「唔止老公！大家都可以送畀我。」

至於琦琦就表示18歲的女兒任晴佳（Ella）現時在英國讀書，所以多了時間可專心處理自己生意，又表示剛患上感冒，今早才看醫生，但老公任達華正身在內地拍戲故未能照顧她，不過也體諒老公工作，又指老公每日都會與她視像傾偈，談到老公主演的電視劇《新紮師兄續集》近日於深夜重播，她笑指很多朋友也有向她提及：「我未睇過呀，咁夜播我瞓咗，叫TVB早啲播，哈哈。」她表示聖誕節老公要為兩部電影宣傳兩地走，女兒亦會返港，故可以一家人齊過聖誕，談到女兒於社交網大晒夜蒲靚相，她笑指女兒只是為朋友慶生，是正常社交，又指女兒每次外出都會跟她透露：「佢唔飲酒、唔食煙亦冇拍拖！（唔畀佢咁早拍拖？）佢18歲，拍拖都好正常，呢啲事唔輪到媽咪話事。」她指女兒也明白父母會掛住她，因此會經常抽時間與他們視像通話，亦會告知行蹤，所以對她很放心。