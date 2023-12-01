五月天演唱會捲「假唱風波」　專業博主與粉絲各執一詞

台灣天團五月天有「演唱會之王」稱號，每次演唱會的門票均秒殺。單單之前剛完成的上海站巡演，五月天連唱了8場，相當厲害。

不過，近日網上有指他們在演唱會上疑似假唱，假唱風波持續發酵，「五月天對口型」也登上了熱搜，不少粉絲還是堅信五月天沒有假唱，還晒出了很多現場破音的證據以證明沒有假唱。但有專業鑑定博主，通過粉絲投稿獲得了五月天11月16日演唱會的部分音頻，當日演唱會一共唱了33首歌曲，其中還有和嘉賓合唱的歌曲。當天演唱會因為有了嘉賓的參與，氣氛更是high到頂點。博主鑑定了該場演唱會的12首歌曲，其中完全假唱的是大家都熟悉的《戀愛ing》和《傷心的人別聽慢歌》，而《戀愛ing》在倫敦場也曾被網民質疑是在對口型，看來這首歌在別場也有假唱之嫌。

五月天還有不是完全假唱的歌曲，比如《幹杯》、《為你寫下這首歌》就屬於真假唱混合的範圍，用真唱一句或半首的方式，來誤導大家相信整首都是真唱。有網民亦Po了西安場的片段上網反駁假唱之說，指當日阿信生病聲音都變了，都堅持唱現場，其他場次又何必假唱了。結果網上掀起一場罵戰。