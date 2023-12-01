余香凝失落金馬影后無損心情　大晒2卡鑽戒笑晒口

藝人余香凝、樂隊Dear Jane主音黃天翱與老婆楊洛婷、歌手陳蕾、洪嘉豪、周吉佩和余德丞等今日出席品牌活動。剛失落金馬影后的余香凝，心情靚爆晒私伙鑽飾，左手戴着老公求婚時的2卡鑽戒，右手就戴奶奶致送的家傳之寶，幸福滿瀉，表示將來會將求婚戒指轉交女兒，全家之寶就傳承給未來新抱，並暗示叫老公再送，笑言：「我冇咁靚嘅頸鏈和手鏈，有機會都想有。（失落影后叫老公送首飾呵番？）佢講過10年及20年之後努力買大粒啲畀我，我仲好青春，慢慢嚟！」擺明封肚不再生，認為一仔一女一個「好」字十分完美。

她表示冇諗過會攞到金馬影后，不覺得是失落，直言有得提名已經是額外獎賞，做了媽媽後心態有所轉變，演戲也大有改進，對於出爐金馬影后年僅12歲的林品彤，她讚對方在台上發表致謝辭時表現淡定，希望將來子女也像品彤般叻女，指兒子尚小，聖誕不會外遊，會留港消費。

提到老闆古天樂表示會繼續開拍一系列電影：「老闆好公平，雖然我係旗下藝人，好希望我自己爭取角色，自己好想有試鏡機會。」自爆試過大肚期間試鏡，笑指導演擔心她情緒起伏太激動會影響個胎，又有導演會覺得她很有經驗不好意思請她試鏡，她表示：「我係好鍾意試鏡，覺得能提高自信心。」